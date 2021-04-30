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30.04.2021 14:40
Рубрика: Культура

Rainy Days отметят трехлетие джазовым фортепианным фестивалем в Петербурге

Текст: Кирилл Рейн (Санкт-Петербург)
8 мая на Новой сцене Александринского Театра джазовый лейбл Rainy Days Records, в честь своего трехлетия проведет фортепианный фестиваль. Вернее даже фестиваль-презентацию, на котором три коллектива, работающие в непростой нише интеллектуального джаза, представят сразу три свои новые студийные работы.

Петербургский независимый джазовый лейбл Rainy Days работает "над изменением ландшафта современной джазовой сцены" с 2017 года. За это время они успели выпустить более десятка пластинок, организовать такое же количество невероятных джазовых концертов и сделать два фестиваля Rainy Days Jazz Fest. Именно они привозили в Петербург артистов мирового класса: Phronesis, Elliot Galvin, Jonathan Barber & Vision Ahead, Benito Gonzalez, Alfa Mist, etc.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"Мы пытаемся объединить людей, верящих в то, что современный джаз нужно поддерживать и развивать - рассказывал музыкант и один из основателей лейбла Саша Машин. - Хотя наша история - скорее затратная, чем окупаемая. Одна из наших главных идей - не только выпускать альбомы, но и поддерживать молодых артистов, которые достойны того, чтобы кто-то обратил на них внимание. Одному ведь продвигаться всегда тяжело - особенно в джазе. К моей великой радости, вкусы нашей команды имеют похожий вектор. Нам кажется, что круто сфокусироваться именно на поддержке того, что в джазовой России развито недостаточно".

Квартет Евгения Пономарева представит в этот вечер свою вторую пластинку Clockwise, собравшую шесть джазовых композиций, рассказывающих о скоротечности и изменчивости жизни. Музыканты вместе уже десять лет, за это время объездили полстраны, выступали на многих знаковых фестивалях и концертных площадках России и Европы и стали за это время просто неотъемлемой частью джазовой жизни Петербурга.

Фото: предоставлено пресс-службой IPQuorum
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Пятый альбом американского джазового пианиста и композитора, уроженца Венесуэлы, дважды номинированного на Grammy Бенито Гонзалеса Sing To The World ещё даже не вышел - официальный релиз назначен на 14 мая, а вы его уже услышите на российской премьере. Писали пластинку в нью-йоркской студии Big Orange Sheep. Она включает десять треков, это комбинации афро-латинских ритмов с американской джазовой традицией, в которых музыкант через личную призму переживает все последние тревожные события новостной повестки. Единственное во что Бенито верит безоговорочно - так это в то, что музыка является одним из самых мощных инструментов для изменения и объединения мира в одно единое, открытое и свободное целое.

И завершит фестиваль трио Арсения Рыкова с презентацией дебютной пластинки Forgotten Melody. Возможность записать альбом 25-летний пианист получил в качестве приза - как лауреат Гран-При конкурса молодых исполнителей "Усадьба Jazz" в Сочи два года назад. Арсений рассказывает, что попытался вместить в эту работу свои размышления о том, каким может быть современный джаз, а главной ее краской считает "светлую грусть".

Погоду, кстати, в этот день обещают дождливую. А что может быть лучше хорошего джаза в дождь?

В регионах Культура Музыка Джаз Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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