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30.04.2021 13:37

СберМегаМаркет - новое имя goods.ru в экосистеме Сбера

СберМегаМаркет - новое имя маркетплейса goods.ru, входящего в экосистему Сбера. На первом этапе ребрендинга изменения коснулись логотипа и фирменного стиля, для их разработки использовались принципы построения брендов экосистемы Сбера, цветовая гамма и фирменный градиент. Полный ребрендинг, включая актуализацию стратегии развития, будет завершён в конце второго квартала 2021 года.
Фото: Пресс-центр Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Фото: Пресс-центр Северо-Западного банка ПАО Сбербанк
Фото: Пресс-центр Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Изменения не затронут клиентов и продавцов:

* будет перенесена вся информация из личных кабинетов на СберМегаМаркет, включая накопленные бонусные рубли; перезаключение действующих договоров между маркетплейсом и продавцами не потребуется, коммерческие условия сотрудничества не изменятся;

* сохранятся все доступные покупателям способы доставки, включая сервис "Закажи и забери", который позволяет бронировать товары на сайте маркетплейса и забирать в удобном розничном магазине в тот же день.

Уже обновлено мобильное приложение маркетплейса, сайт перенесен на домен https://sbermegamarket.ru/, пользователи автоматически переадресуются на него.

Маркетплейс продолжит интеграцию в экосистему Сбера. Сегодня клиентам СберМегаМаркет доступны: быстрый вход без логина и пароля с помощью Сбер ID; бесплатная доставка товаров весом до 50 кг для подписчиков СберПрайм и СберПрайм+ при заказе на сумму свыше 500 рублей. А в ближайшее время они смогут получать и тратить бонусы СберСпасибо.

Сбер, Группа "М.Видео-Эльдорадо" и основатель и совладелец goods.ru Александр Тынкован объявили о завершении сделки по совместному развитию маркетплейса в апреле 2021 года. По условиям сделки Сбер получил 85%-ю долю в goods.ru, 10% сохраняет за собой Группа "М.Видео-Эльдорадо", 5% - основатель "М.Видео" Александр Тынкован.

СберМегаМаркет имеет большое значение для развития экосистемы Сбера. Конкуренция на рынке электронной коммерции уже велика и будет только нарастать, но жители страны от этого только выиграют.

Прямая речь

Лев Хасис, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

- Благодаря синергии с экосистемой Сбера мы сможем сделать сервис СберМегаМаркет комфортнее и удобнее для пользователей. Среди ключевых партнерств ближайшего времени - подключение к платформе СберМаркет, что обеспечит расширение ассортимента товаров повседневного спроса с экспресс-доставкой, и интеграция со СберЛогистикой, в результате которой у нас появится инфраструктура хранения товаров. Это существенно повысит уровень сервиса и скорость доставки, а также позволит привлекать на площадку продавцов, которые ранее не имели возможности работать с маркетплейсом в рамках нашей операционной модели.

Соломон Кунин, Генеральный директор СберМегаМаркета:

- Маркетплейс СберМегаМаркет - мультикатегорийная e-commerce-площадка, входящая в экосистему Сбера. На ней представлено более 2 500 000 товаров от более чем 8000 магазинов в 16 основных категориях, включая электронную и бытовую технику, товары для дома, одежду, строительство и ремонт, детские товары и многие другие. На СберМегаМаркете представлены ведущие интернет-магазины России, каждый из которых прошел проверку качества. На текущий момент СберМегаМаркет доставляет товары в 450 городов России. Ежедневно к платформе присоединяются новые партнеры, предлагая лучшие цены и расширяя ассортимент.

Пресс-релиз предоставлен Пресс-центром Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

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