Суд разрешил арест единственного жилья банкрота, находящегося в залоге

Суды начали на практике применять свежие правовые позиции Конституционного суда России по поводу единственного жилья должника. В конкретном деле в Вологодской области суд решил, что исполнительский иммунитет не распространяется на единственное жилье, если оно находится в залоге.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, одна из жительниц Вологды взяла кредит в банке, предоставив при этом в залог земельный участок вместе с домом. Но у женщины возникли серьезные финансовые проблемы: кредит она так и не отдала, плюс еще накопила долгов. Так что на данный момент долг по непогашенному кредиту составляет 3,7 миллиона рублей, а общая сумма долгов составила 40 миллионов рублей.

Гражданка подала в суд заявление о банкротстве. Эта процедура помогает избавиться от финансового бремени, но не предполагает полного прощения. Сначала проводится аудит всего, что имеет человек. То, что можно изъять, забирают и продают в счет погашения долгов. Человеку же оставляют минимум, необходимый для жизни. Долги, оставшиеся после продажи всего, что можно, ему прощают.

В данном случае спор возник вокруг дома женщины: можно ли его выставить на торги или он защищен от подобных действий, как единственное жилье? "В отношении должницы судом введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим назначены торги по его продаже, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - Должница обратилась в суд с заявлением об исключении из конкурсной массы жилого дома с земельным участком по мотиву того, что дом является единственным жильем для нее".

Но арбитражные суды - сначала Арбитражный суд Вологодской области, а сейчас Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд - отказали женщине.

В пресс-службе поясняют, что, действительно, "действующее законодательство устанавливает запрет на изъятие в целях взыскания по исполнительским документам жилого помещения, если для гражданина-должника и совместно проживающим членам семьи оно является единственно пригодным для постоянного проживания помещением. Исключение из этого правила составляет имущество, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание".

Такой подход сформировал Конституционный Суд России еще в 2010 году в двух своих определениях. А 27 апреля этого года Конституционный Суд РФ принял постановление № 15-П, в котором развил правовые позиции относительно границы запрета на взыскание единственного жилья должника, не обмерененного залогом.

"Суд указал, что исполнительский иммунитет в отношении единственного жилья должника-гражданина хотя и оправдан, однако не может быть безусловным и требует законодательных корректив. Но пока эти решения не приняты, отказ в применении исполнительского иммунитета возможен при соблюдении ряда условий. В частности, должника нельзя оставить без жилища, причем площадью не меньше, чем предоставляется по соцнайму, или выселить в другое поселение, если он сам на это не согласен", поясняют в объединенной пресс-службе.

Иными словами, нельзя выбрасывать должника на улицу. Но если есть возможность его ужать в разумных пределах, то надо рассмотреть этот вариант. В данном конкретном случае должница, когда брала кредит, сама предоставила свой дом в качестве залога. Поэтому должна была осознавать риски. В любом случае, отказ предоставить исполнительский иммунитет не означает, что женщина в результате конкурсных процедур останется совсем без крыши над головой. Конкурсный управляющий обязан позаботиться о том, чтобы какие-то квадратные метры в любом случае остались у должницы. Например, поясняют эксперты, часть выручки от продажи дома может пойти на покупку квартиры для женщины.