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30.04.2021 17:11
Рубрика: Культура

Театр имени Комиссаржевской простится с легендарным спектаклем "Дон Жуан"

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
8 мая в последний раз в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской сыграют легендарный спектакль "Дон Жуан" по мотивам пьесы Мольера. В заглавной роли, как и 17 лет назад, Александр Баргман.
Фото: Пресс-служба Театра имени В.Ф. Комиссаржевской Фото: Пресс-служба Театра имени В.Ф. Комиссаржевской
Фото: Пресс-служба Театра имени В.Ф. Комиссаржевской

Спектакль выпустил в 2004 году Александр Морфов, известный сегодня постановщик в России и мире, а тогда - молодой и талантливый болгарский режиссер, работы которого увидел на фестивале в Македонии художественный руководитель Комиссаржевки Виктор Новиков. Так началась многолетняя дружба-любовь с петербургским театром. В 1998 году это была "Буря", поразившая весь театральный Петербург, затем "Дон Жуан", далее - рок-спектакль "Ваал" по мотивам пьесы Брехта (с тем же Баргманом в главной роли), "Сон в летнюю ночь" Шекспира, "Мыльные ангелы" кубинского драматурга Кинтеро.

Фото: Пресс-служба театральной корпорации "Кот Вильям"
Петербургские лауреаты "Золотой маски" рассказали о своих новых проектах

На роль храброго и остроумного Дон Жуана Александр Морфов "присмотрел" в Александринском театре молодого Александра Баргмана. Постановку полюбили зрители. Она награждена дипломом правительства города "За большой вклад в развитие культуры и театрального искусства Санкт-Петербурга", стала лауреатом высшей театральной премии Северной столицы "Золотой Софит" в пяти номинациях: "Лучший драматический спектакль на большой сцене", "Лучшая работа режиссера" (Александр Морфов), "Лучшая работа художника-сценографа (Александр Орлов), "Лучшая работа художника по костюмам" (Ирина Чередникова), "Лучший актерский дуэт" (Александр Баргман и Владимир Богданов). Была номинантом национальной театральной премии "Золотая маска" в четырех номинациях, участником "Петербургских театральных сезонов" в Праге, Израиле, Милане. Спектакль побывал на международных фестивалях "Сезоны Станиславского", "Площадь искусств", гастролировал в Латвии и Словении…

Как отметили в театре, "к сожалению, спектакли, как и люди, уходят. Нашему "Дон Жуану" уже 17 лет. За это время многое изменилось: сменились некоторые исполнители, на смену молодости пришла зрелость, а еще - кардинально изменился мир…"

Тем временем

Театр имени В.Ф. Комиссаржевской готовит премьеру - спектакль Двадцать минут с ангелом" по пьесам Александра Вампилова "Провинциальные анекдоты". Ставит главный режиссер Леонид Алимов.

Кстати

Режиссер Александр Баргман недавно выпустил в Театре имени Андрея Миронова премьеру - "Таланты и поклонники" по пьесе Александра Островского. Готовит к постановке драму Теннесси Уильямса "Орфей спускается в ад" в Театре на Васильевском.

Снимается в кино. На XII онлайн-кинофестивале "Дубль дв@" "Российской газеты", который прошел в апреле, Приз зрительских симпатий завоевал фильм "Клятва" с Александром Баргманом в главной роли (военно-историческая драма о главном враче психиатрической больницы, режиссер Роман Нестеренко).

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