В детской поликлинике Петербурга избили педиатра

Следственный комитет по Петербургу начал расследование обстоятельств нападения на врача-педиатра детской поликлиники в Невском районе Северной столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 30-летний отец одного из юных пациентов спровоцировал скандал с доктором, а затем избил его руками и ногами.

После общения с буйным родителем у врача диагностирована черепно-мозговая травма.

Следствие видит в действиях недовольного посетителя признаки хулиганства. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения и предъявят обвинение.