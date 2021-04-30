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30.04.2021 13:40
Рубрика: Культура

В Вологде оскароносный художник Александр Петров открыл свою выставку

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Фото: Вологодская областная картинная галерея Фото: Вологодская областная картинная галерея
Фото: Вологодская областная картинная галерея

В Доме Корбакова, который является частью Вологодской областной картинной галереи, открылась выставка известного российского режиссера, графика, аниматора, обладателя премии "Оскар" Александра Петрова. На ней представили более 130 произведений, некоторые из которых раньше никогда не показывались публике.

Фото: Пресс-служба Большого театра
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Среди картин - работы, созданные художником во время путешествий по России, Италии, Африки, разработки к новому фильму "Князь", книжные иллюстрации. И, конечно, посетители смогут насладиться эскизами персонажей мультипликационного фильма "Старик и море". Именно за эту работу в 2000 году художник был удостоен премии премии Американской киноакадемии "Оскар".

- Выставка возвращает взрослых в детство, будоражит внутренний мир детей. Они узнают себя в персонажах на иллюстрациях. Несмотря на то, что некоторые фильмы раз в пять старше маленьких зрителей, у них есть интерес к этим фильмам, и это приятно, - сказал на открытии вернисажа Александр Петров.

Александр Петров - член Союза кинематографистов России, Союза художников России, совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству, международной ассоциации аниматоров АСИФ. Он лауреат двух государственных премий, национальной премии "Ника", премии "Триумф".

Выставка в Вологде будет работать до 27 июня.

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