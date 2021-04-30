Зачем нужна строительная экспертиза и кто ею занимается

С каждым годом требования к качеству и безопасности строительных объектов становятся все жестче. Для обеспечения безопасности зданий и сооружений разрабатываемая проектная документация подлежит экспертной оценке на соответствие требованиям Федерального закона "О техническом регламенте в строительстве". Экспертизу проводят для объектов нового строительства, реконструкции, реставрации, модернизации и капитального ремонта. Также для разработки проекта капитального ремонта или реконструкции и реставрации перед началом проектных работ проводят экспертные исследования объекта и готовят заключение по техническому состоянию здания. О том, как проходит этот процесс, рассказала "РГ" заместитель директора Института строительно-технической экспертизы, руководитель Центра негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий СПбГАСУ Екатерина Трушковская.

Екатерина Дмитриевна, в каких случаях нужна строительная экспертиза?

Екатерина Трушковская: Услугами строительной экспертизы пользуются все, кто так или иначе связан с проектированием, строительством или покупкой объектов недвижимости различного назначения. Экспертиза может понадобиться даже в случаях, если вы строите дачный дом или покупаете готовый коттедж. Дело в том, что, если при строительстве даже небольшого дома допущены системные ошибки в конструкциях или инженерных системах, в перспективе здание может оказаться непригодным для проживания. Такие истории, как правило, заканчиваются судами, покупатели подают иски, заказывают судебную экспертизу, чтобы доказать факт ошибки. Но гораздо проще провести экспертизу еще до сделки, чтобы понять, имеет ли смысл приобретать дом.

Если же мы говорим о капитальном строительстве, то, например, для объектов, строящихся за счет государственного бюджета, экспертиза проектной документации обязательна, а в случае внесения изменений в проект в процессе строительства возможна и техническая экспертиза строящегося объекта. Также обязательно проводить экспертизу для всех проектов зданий выше трех этажей.

Сейчас у участников рынка появляется понимание, что экспертиза очень важна, ведь для пользователей объектов недвижимости и эксплуатирующих организаций это гарантия безопасности объекта.

Как проводится экспертиза?

Екатерина Трушковская: Проектная документация состоит из 12 разделов. Эксперты изучают каждый из них и сопоставляют со СНиПами, ГОСТами, руководящими документами, СанПиНами. Например, если по нормативу при производстве работ предусмотрено положить два сантиметра песка, то в проекте должна быть указана именно эта цифра. Если здание уже готово, то изучается, сделаны ли работы по проекту и соответствует ли они нормативам.

Если находятся выявления нарушений в проектной документации, что делать?

Екатерина Трушковская: Устранять ошибки. На самом деле проектов без единой ошибки практически не бывает, это связано как с несовершенством программного обеспечения, так и с человеческим фактором. Эксперт находит минимум десяток несоответствий. Это не значит, что проект плохой или работы выполнялись некачественно, часто это формальные замечания по оформлению проектной документации. Дело в том, что существует огромное количество нормативов, и иногда о том или ином требовании проектировщики не знают, особенно когда выходят новые. К счастью, большинство ошибок устранимы, главное - их вовремя выявить и исправить. Это можно сделать с помощью реестра нормативно-правовой документации на официальном сайте Минстроя РФ, что является существенной помощью для проектировщиков и экспертов.

Что будет, если эксперт ошибся?

Екатерина Трушковская: Если будет доказана ошибка эксперта, то он понесет за свои действия как административную, так и уголовную ответственность. Поэтому работа эксперта требует предельной внимательности и огромного багажа знаний. В бюро, которые осуществляют строительную экспертизу, экспертные заключения, как правило, тщательно перепроверяют.

Другой вопрос, что сейчас нет единых требований к тому, как должно составляться экспертное заключение. Соответственно, в каждой компании свои правила оформления документации. Это порождает новую проблему: иногда экспертные заключения составлены так, что их не принимают в судах. Поэтому для организаций, осуществляющих строительную экспертизу, важно не только выявить все нарушения, но и оформить всю документацию так, чтобы заказчик мог использовать ее в дальнейшем.

Где учат на экспертов?

Екатерина Трушковская: Эксперт - это не профессия по диплому, а образование плюс опыт работы, курсы повышения квалификации и аттестация. Проектировщики, строители и сметчики статус эксперта получают по результатам прохождения аттестации в Минстрое РФ. Для этого соискатели проходят тестирования и собеседования, в ходе которых демонстрируют знания градостроительного законодательства и той или иной специальной сферы познания. Но это формальные требования, главное - опыт работы и постоянное обновление знаний в области законодательства, нормативно-правовых актов, развития науки, техники и технологии.

Сейчас все больше компаний обращаются к нам, в СПбГАСУ, для организации специальных курсов повышения квалификации для экспертов, где рассказывается об изменениях в градостроительном законодательстве, как составлять документацию, как выявлять нарушения и отслеживать их устранение. Направление очень востребованное, поскольку дефицит кадров в экспертизе достаточно серьезный.