Под Астраханью три человека погибли в лобовом ДТП

Три человека погибли в лобовом столкновении легкового автомобиля и грузовика в Астраханской области.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, авария произошла около часа ночи 30 апреля на трассе Р-215 "Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала". По предварительным данным, 23-летний водитель двенадцатой модели Lada не справился с управлением и врезался в грузовик КамАЗ, за рулем которого находился житель Дагестана 1991 года рождения.

"В результате ДТП водитель и два пассажира, личности которых сейчас устанавливаются, получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии. По факту аварии проводится процессуальная проверка.