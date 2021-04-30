Росморречфлот: Россия не вводила ограничений в Керченском проливе

Россия не вводила никаких ограничений торгового судоходства в Керченском проливе, сообщили "РГ" в Росморречфлоте.

"Никаких ограничений судоходства не вводилось, и таких планов нет", - так в ведомстве прокомментировали заявления в Европарламенте о необходимости обеспечить контроль за свободой судоходства в Керченском проливе.

Сейчас свобода торгового судоходства в проливе никак не ограничена, торговые, гражлданские суда могут свободно проходить в порты Азовского моря, уточнили в Росморречфлоте.

Ранее Европейский парламент призвал Евросоюз обеспечить постоянный мониторинг за свободой судоходства в Керченском проливе. Россию призвали придерживаться норм Конвенции ООН по морскому праву и обеспечить свободный проход в Азовское море.