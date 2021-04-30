Ростовстат подсчитал, на сколько подорожал пасхальный кулич

Специалисты Ростовского управления Федеральной службы государственной статистики провели анализ цен на продукты, которые требуются для изготовления праздничного кулича. И на основании этого подсчитали стоимость выпечки для средней донской семьи.

Для приготовления теста понадобится пол-литра молока, палочка сухих дрожжей, килограмм муки, шесть яиц, 200 грамм сливочного масла, 300 грамм сахара, сто грамм изюма и двухграммовая пачка ванилина. Сверху кулич нужно украсить белоснежной шапкой глазури, для чего понадобится взбитый белок двух яиц и сто грамм сахара.

В общей сложности все эти ингредиенты в данных пропорциях (в ценах конца марта) обойдутся в 307,4 рубля.

А год назад, по данным Ростовстата, этот же набор продуктов стоит 272,4 рубля.

Таким образом, выпечка пасхального кулича обойдется в этом году дороже на 35 рублей.