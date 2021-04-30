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30.04.2021 13:11
Рубрика: Происшествия

В Феодосии фура раздавила ВАЗ-2107 с водителем

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

На автодороге Насыпное-Первомайка в Феодосии произошло крупное ДТП с участием большегруза Man и ВАЗ-2107. Жертвой стал водитель раздавленной грузовиком легковушки. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
Трассу "Таврида" перекрыли из-за перевернувшейся от взрыва колеса фуры

Автокатастрофа произошла утром в пятницу. По предварительной информации, 34-летний водитель ВАЗа по неизвестной пока причине выехал на встречку, по которой ехал большегруз с бутилированной питьевой водой.

- Пытаясь уйти от столкновения, водитель грузового автомобиля совершил маневр, в результате которого фура опрокинулась на бок и придавила отечественную легковушку, - рассказали подробности в пресс-службе. - В результате ДТП водитель ВАЗ-2107 погиб на месте происшествия.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте катастрофы сейчас работают сотрудники ГИБДД, а также оперативно-следственная группа ОМВД России по Феодосии.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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