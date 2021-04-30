В Феодосии фура раздавила ВАЗ-2107 с водителем

На автодороге Насыпное-Первомайка в Феодосии произошло крупное ДТП с участием большегруза Man и ВАЗ-2107. Жертвой стал водитель раздавленной грузовиком легковушки. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Автокатастрофа произошла утром в пятницу. По предварительной информации, 34-летний водитель ВАЗа по неизвестной пока причине выехал на встречку, по которой ехал большегруз с бутилированной питьевой водой.

- Пытаясь уйти от столкновения, водитель грузового автомобиля совершил маневр, в результате которого фура опрокинулась на бок и придавила отечественную легковушку, - рассказали подробности в пресс-службе. - В результате ДТП водитель ВАЗ-2107 погиб на месте происшествия.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте катастрофы сейчас работают сотрудники ГИБДД, а также оперативно-следственная группа ОМВД России по Феодосии.