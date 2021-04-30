В курортных городах заканчиваются квартиры

Цены на квартиры на российских побережьях за год выросли на 17-21%. Причем недвижимость в Крыму и Калининграде чаще приобретают для себя, а в Краснодарском крае заметная доля покупателей - инвесторы, отмечают участники рынка. Однако иногородним покупателям надо быть внимательными, чтобы, не зная особенностей местного рынка, не обзавестись проблемной недвижимостью.

За год, с апреля 2020 года, новостройки на побережье Краснодарского края подорожали на 21%, причем прирост в 8% произошел уже с начала нынешнего года, сообщает портал "Мир квартир". На вторичном рынке цены выросли на 7% и 16% соответственно. Сильнее всего выросли спрос и цены в Сочи. В ближайшие месяцы рост цен продолжится, в том числе из-за вводимого в Сочи с 1 июля моратория на строительство многоквартирных домов. В среднем квадратный метр в новостройке здесь стоит сейчас 165 тысяч рублей (на 25,4% больше, чем год назад), на вторичном рынке - 151 тысяча рублей.

Новое жилье в Геленджике подросло за год на 22,9% (до 123 тысяч рублей за "квадрат"), вторичное - на 16,4% (до 115 тысяч рублей). Анапа прирастает, в основном, студиями и одно-двухкомнатными квартирами, три четверти из них с предчистовой отделкой. Жизнь здесь бюджетнее, чем в Сочи и Геленджике. "Среди покупателей много жителей Кубани, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областей, Подмосковья и Ленобласти. Квартиры берут и для сезонного пользования, и для постоянного проживания", - поясняет гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко. Квадратный метр анапских новостроек за год увеличился на 21,2% и почти достиг 98 тысяч рублей, на вторичном рынке цены выросли на 15,6% - до 93,7 тысячи рублей.

На 17-18% выросли за год цены на новостройки в Крыму. Сильнее всего - в Алуште, Севастополе и Форосе. При этом самые дорогие квартиры - в Ялте (177 тысяч за "квадрат"). Сейчас на полуострове продано 70% новостроек, отмечает Луценко.

В Калининграде новые квартиры стали дороже за 2020 год на 21%, а за первые месяцы 2021 года - еще на 6%.

В Краснодарском крае самая большая доля покупок в инвестиционных целях - для перепродажи на этапе роста цены или сдачи в аренду, говорит руководитель центра новостроек компании "Этажи" Сергей Зайцев. В Сочи до 80% продаж приходится на иногородних, инвесторы скупают по несколько лотов сразу, говорит Луценко. А вот в Крыму и Калининграде все чаще ищут недвижимость с целью дальнейшего переезда, говорит Зайцев.

Рост цен эксперты связывают, в первую очередь, с пандемией и нестабильной ситуацией в экономике. Часть россиян стала вкладывать сбережения во всегда инвестиционно-привлекательный Краснодарский край, другая часть с учетом дистанционной работы задумалась о переезде, говорит Зайцев. "При таком растущем спросе фатальное влияние на цены оказало введение моратория на точечное строительство в Сочи, что сократило объем ликвидного предложения на рынке первичного жилья и взвинтило цены. Естественно, что те покупатели, которые не смогли позвонить себе недвижимость в Сочи, стали распределяться на другие курортные города, разогрев в них цены ажиотажным спросом", - говорит эксперт.

В Крыму ситуация схожая: дефицит ликвидного предложения, в том числе в Севастополе, где объемы строительства сократились на фоне принятия генплана развития города.

Все более популярным становится у жителей других регионов России Калининград. Он входит в топ-10 городов по количеству запросов от иногородних покупателей. В 2021 году спрос вырос на 41% по сравнению с прошлым годом. "Калининград входит в топ запросов среди жителей Омска, Новосибирска и Санкт-Петербурга", - отмечает Зайцев.

При этом иногородним покупателям, не знающим особенности местного рынка, нужно быть аккуратнее при покупке жилья на курортах, предупреждают в "Мир квартир". Так, в Геленджике серьезные проблемы с водой, отмечает Луценко: на все построенные комплексы сетей не хватает, очистные сооружения старые: "В городе запросто можно купить квартиру в многоэтажке без подключения к коммуникациям - с персональной домовой скважиной и септиком".

В Крыму, по оценкам некоторых экспертов, вероятность приобрести проблемную "вторичную" недвижимость приближается к 80%, отмечают в компании. При дефиците жилья в ход пошли и столетние дома с незаконными перепланировками, и квартиры граждан Украины, реализуемые по поддельным доверенностям. Кроме того, еще не на всей территории Крыма решены проблемы с водой.

В целом на юге очень много проблемных домов - многоэтажек, построенных на землях для индивидуальных домов, с превышением этажности или вообще без разрешений на строительство.