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30.04.2021 13:10
Рубрика: Происшествия

В Сочи из-за крупного оползня возникли перебои с подачей воды

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба Сочинского "Водоканала" Фото: Пресс-служба Сочинского "Водоканала"
Фото: Пресс-служба Сочинского "Водоканала"

В Хостинском районе Сочи крупный оползень, начавшийся несколько дней назад из-за обильных осадков, спровоцировал разрушение магистрального водовода, и более 1,8 тысячи жителей трех микрорайонов - "Совхоз Приморский", "Звездочка" и улицы Сухумское шоссе - стали испытывать перебои с подачей воды.

Фото: iStock
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"Несколько дней назад на магистральном трубопроводе в районе Сухумского шоссе регулярно фиксировались многочисленные порывы сети, - сообщили в пресс-службе "Водоканала". - Это стало причиной ограничения водоснабжения жителей домов по улицам Краснополянская, Новороссийское шоссе, Шоссейная, Звездная, Гвоздик, Ручей Видный, Сухумское шоссе. Восстановительные работы проводятся в круглосуточном режиме. Для обеспечения населения питьевой водой было организовано регулярное сообщение водовозов".

Рабочая группа, в которую вошли представители администрации города-курорта и Единой дежурно-диспетчерской службы, выехала на место схода оползня. Водовод обследовали по всей его протяженности, в том числе в труднодоступных местностях, и выявили опасный участок.

Выяснилось, что сход грунта, который на одном из участков оголил опорные сваи подпорной стены, где пролегает водовод, произошел из-за перенасыщения грунта ливневыми и грунтовыми водами. Длина оползня составляет около 200 метров, высота схода грунта - до пяти метров.

Водовод приобретает многочисленные деформации. Работу осложняют труднодоступность и рельеф местности. В устранении порыва задействованы три бригады - 11 человек, две единицы техники и две единицы специализированной техники - экскаватор и автокран. Специалисты и техника перенаправляются из соседних районов.

Анализ ситуации подтвердил - развитие оползневого процесса приведет к разрушению водовода, что повлечет прекращение водоснабжения во всех трех микрорайонах. Ремонтно-восстановительные бригады работают в круглосуточном режиме, устраняя регулярно появляющиеся порывы - для того, чтобы жители смогли максимально запастись водой. Кроме того, организован подвоз воды.

Также специалисты приступили к экстренному переключению на временную схему. На проведение всех работ потребуется не менее недели.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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