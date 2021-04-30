В Сочи из-за крупного оползня возникли перебои с подачей воды

В Хостинском районе Сочи крупный оползень, начавшийся несколько дней назад из-за обильных осадков, спровоцировал разрушение магистрального водовода, и более 1,8 тысячи жителей трех микрорайонов - "Совхоз Приморский", "Звездочка" и улицы Сухумское шоссе - стали испытывать перебои с подачей воды.

"Несколько дней назад на магистральном трубопроводе в районе Сухумского шоссе регулярно фиксировались многочисленные порывы сети, - сообщили в пресс-службе "Водоканала". - Это стало причиной ограничения водоснабжения жителей домов по улицам Краснополянская, Новороссийское шоссе, Шоссейная, Звездная, Гвоздик, Ручей Видный, Сухумское шоссе. Восстановительные работы проводятся в круглосуточном режиме. Для обеспечения населения питьевой водой было организовано регулярное сообщение водовозов".

Рабочая группа, в которую вошли представители администрации города-курорта и Единой дежурно-диспетчерской службы, выехала на место схода оползня. Водовод обследовали по всей его протяженности, в том числе в труднодоступных местностях, и выявили опасный участок.

Выяснилось, что сход грунта, который на одном из участков оголил опорные сваи подпорной стены, где пролегает водовод, произошел из-за перенасыщения грунта ливневыми и грунтовыми водами. Длина оползня составляет около 200 метров, высота схода грунта - до пяти метров.

Водовод приобретает многочисленные деформации. Работу осложняют труднодоступность и рельеф местности. В устранении порыва задействованы три бригады - 11 человек, две единицы техники и две единицы специализированной техники - экскаватор и автокран. Специалисты и техника перенаправляются из соседних районов.

Анализ ситуации подтвердил - развитие оползневого процесса приведет к разрушению водовода, что повлечет прекращение водоснабжения во всех трех микрорайонах. Ремонтно-восстановительные бригады работают в круглосуточном режиме, устраняя регулярно появляющиеся порывы - для того, чтобы жители смогли максимально запастись водой. Кроме того, организован подвоз воды.

Также специалисты приступили к экстренному переключению на временную схему. На проведение всех работ потребуется не менее недели.