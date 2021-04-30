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30.04.2021 17:08
Рубрика: Общество

В Сочи в море обнаружили дельфина с белыми пятнами

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Центр спасения дельфинов "Дельфа" Фото: Центр спасения дельфинов "Дельфа"
Фото: Центр спасения дельфинов "Дельфа"

В Сочи, в акватории Черного моря, впервые заметили дельфина с белыми пятнами, похожего на далматинца. Об этом сообщили в Центре спасения дельфинов "Дельфа".

На Черноморском побережье с начала года погибли больше сотни дельфинов

Это случилось несколько дней назад, когда шел дождь, но море было спокойным. Одной из волонтеров центра даже удалось его сфотографировать.

"Дельфин был такой же активный и упитанный, как и все в его стае, - рассказала она. - Дружной семьей они сопровождали нас! Таких животных называют лейцистами. Необычный окрас - результат мутации, вызывающей частичную потерю пигментации наружного покрова у животных".

Волонтеры надеются, что еще не раз встретят нового друга.

"Каждый раз выходя в море, мы не знаем что нас ждет, каких дельфинов мы увидим, захотят ли они позировать? - отметили в центре. - Но мы точно знаем, что любая встреча с ними особенная!"

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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