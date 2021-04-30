В Сочи в море обнаружили дельфина с белыми пятнами

В Сочи, в акватории Черного моря, впервые заметили дельфина с белыми пятнами, похожего на далматинца. Об этом сообщили в Центре спасения дельфинов "Дельфа".

Это случилось несколько дней назад, когда шел дождь, но море было спокойным. Одной из волонтеров центра даже удалось его сфотографировать.

"Дельфин был такой же активный и упитанный, как и все в его стае, - рассказала она. - Дружной семьей они сопровождали нас! Таких животных называют лейцистами. Необычный окрас - результат мутации, вызывающей частичную потерю пигментации наружного покрова у животных".

Волонтеры надеются, что еще не раз встретят нового друга.

"Каждый раз выходя в море, мы не знаем что нас ждет, каких дельфинов мы увидим, захотят ли они позировать? - отметили в центре. - Но мы точно знаем, что любая встреча с ними особенная!"