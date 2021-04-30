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30.04.2021 05:37
Рубрика: Власть

Глава Югры выступила на Российско-Германском сырьевом форуме

Текст: Елена Панова
В Югре рассматривают нефть и газ уже не столько как сырье, сколько как источник и возможность модернизации экономики, и не только округа, но и всей страны. Об этом заявила губернатор Наталья Комарова в ходе дискуссии на Российско-Германском сырьевом форуме, который проходит в эти дни в Москве.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Его участники в ходе открытого диалога обсуждают стратегические вопросы использования сырья, инновационного, образовательного и научного развития России и Германии.

Фото: iStock
В пандемию возросла роль регионов-доноров, и одним из ведущих стала Югра

- Мы развиваем такие направления, как газонефтепереработка и выработка электроэнергии. Перспективу видим в развитии возобновляемых источников энергии, производстве водорода. Отмечу: Югра планирует участие в пилотных проектах по созданию полигонов для контроля углеродного баланса, - подчеркнула Наталья Комарова, выступая на форуме.

В форуме участвуют заместитель председателя правительства России Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министры экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер и экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер, а также - известные ученые и руководители крупнейших компаний.

На пленарной дискуссии "Европейская "зеленая сделка": ее роль и влияние на партнерство с Россией" Наталья Комарова отметила, что Югра -это флагманский регион России и мира по добыче нефти, газа, лидер по темпам роста эффективного использования нефтяного газа. Кроме того, добываемый в округе газ используется для развития промышленности и экономики региона.

В Югре создан международный полевой стационар "Мухрино". Он вошел в состав Европейского проекта "Международная сеть наземных исследований и контроля в Арктике" по программе Европейского союза по развитию научных исследований и технологий. В нем уже работают профессор Университета Хельсинки Тимо Весала, профессор Института биогеохимии им. Макса Планка в Йене Мартин Хайман.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
В Югре заработал центр управления регионом

- Приглашаем представителей научного сообщества Германии присоединиться к программам стационара, - обратилась к участникам дискуссии Наталья Комарова.

При этом глава Югры подчеркнула, что в условиях становления экономики знаний регион стремится инвестировать в развитие "второй нефти" - в человеческий капитал.

- Мы заинтересованы в партнерстве в области естественных наук, научно-технического развития, отраслевого образования и геномных исследований. В сфере экологии, обращения с отходами регион уже сотрудничает с компанией "Хусман" на площадке Российско-Германской внешнеторговой палаты, - констатировала Наталья Комарова.

При этом, рассматривая перспективные направления сотрудничества, Наталья Комарова отметила налаживание совместной работы с компанией "Хейсман Эквипмент БВ" по поставке буровых установок нового поколения, сотрудничество с ведущей научно-исследовательской организацией Берлина, обладателем Нобелевской премии - Институтом Фрица Хабера Общества Макса Планка.

- Приглашаем немецких коллег в ходе проведения мероприятий Года Германии в России в 2021 году 7-8 октября посетить Югорский промышленно-инвестиционный форум. Считаем, единение усилий создаст крепкую экономическую платформу для развития наших стран, благополучия каждого человека, - обратилась к коллегам из Германии Наталья Комарова.

Кстати

XIII Российско-Германский сырьевой форум проходит с 28 по 30 апреля в онлайн-формате. Он является важной платформой для обсуждения перспектив российско-германского сотрудничества в сфере энергетики и сырья, а также для обмена инициативами по реализации двусторонних проектов. Основной фокус в этом году направлен на защиту климата, новые источники энергии, структурные изменения и цифровизацию, и конечно - на развитие российского-германского партнерства в области устойчивого развития.

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