Южноуральские "чернобыльцы" получат материальную помощь

В Челябинской области ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС получат единовременную материальную помощь, приуроченную к 35-летию трагедии. Соответствующее распоряжение подписал в пятницу глава региона Алексей Текслер.

- 35 лет назад произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа - авария на Чернобыльской АЭС, - сообщили в пресс-службе правительства региона. - В связи с трагической датой выплату получат более 3 800 жителей области. Многие из этих людей пожертвовали собой ради спасения миллионов жизней, и все мы в неоплатном долгу перед ними.

В начале мая выплату получат все состоящие на учете ликвидаторы аварии, вдовы и члены семей погибших, все, кто стал инвалидами после радиационного облучения. А кроме того, эвакуированные и добровольно выехавшие из зараженных населенных пунктов, и другие категории пострадавших в результате радиационного воздействия.