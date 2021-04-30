На Южном Урале начнут штрафовать за нарушение правил эвакуации машин

В Челябинской области решили выписывать штрафы за игнорирование требований об актировании технического состояния автомашин, забирающихся из неположенных мест на штрафстоянки. Соответствующий законопроект одобрен депутатами в первом чтении, сообщили в законодательном собрании региона.

- Как показали многочисленные обращения граждан, специализированные организации, занимающиеся эвакуацией транспорта, игнорируют обязанности по составлению акта приема-передачи автомашины, один из экземпляров которого должен в обязательном порядке передаваться ее владельцу, - пояснили в пресс-службе заксобрания. - Отсутствие фиксации повреждений создает большое количество конфликтных ситуаций.

Поправками в закон предлагается установить административные штрафы за несоблюдение требований к составлению акта приема-передачи в размере от пяти до 10 тысяч рублей - для должностных, и от 15 до 30 тысяч рублей - для юридических. Правом составления протоколов будут наделены чиновники министерства дорожного хозяйства и транспорта.

- Пока мы принимаем проект закона в первом чтении, чтобы его могли обсудить в муниципалитетах и направить нам свои предложения и замечания, - отметил председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин.