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30.04.2021 17:39
Рубрика: Общество

На Урале прошел первый военно-патриотический форум

Текст: Анна Ласточкина

Форум "Подвиг поколений" прошел на онлайн и офлайн-площадках в регионах Уральского федерального округа. В нем поучаствовало более 4 000 человек, среди которых Герои России, ветераны, юнармейцы, волонтеры, врачи, педагоги, представители общественных организаций и власти.

Фото: iStock
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Во время встречи участники поделились опытом военно-патриотического воспитания молодежи и работы в пандемию, обсудили, как воспитывать молодежь, развивать волонтерское движение и воплощать патриотические инициативы.

Как отметил полномочный представитель президента в округе Владимир Якушев, в УрФО действует три с половиной тысячи молодежных и детских организаций патриотической направленности. Во всех субъектах созданы региональные штабы Юнармии. Сформировано 1300 юнармейских отрядов, которые объединяют 40 тысяч ребят. В ряды Российского движения школьников вступило более 103 тысяч человек. В уральских регионах действуют 183 поисковых отряда - это 3 600 поисковиков.

- Патриотизм- это деятельное участие в судьбе страны, - сказал Владимир Якушев. - Яркий тому пример - добровольческое движение. Только в Уральском федеральном округе насчитывается более 157 тысяч волонтеров. Еще одно проявление - патриотизма - участие в стратегических проектах, определяющих будущее страны, например, строительство Северного широтного хода.

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