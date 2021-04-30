Названы регионы с самыми высокими новостройками

Около 40% строящихся сейчас домов - от 17 этажей и выше. Об этом говорится в Обзоре многоквартирного жилищного строительства в России за первый квартал, подготовленном Аналитическим центром ДОМ.РФ.

Из 8325 строящихся домов только 20% - высотой до 5 этажей. 27% - это новостройки в 10-16 этажей, а 14% - среднеэтажные дома (6-9 этажей).

Лидер по высотной застройке среди регионов с большими объемами строительства - Свердловская область. На дома до 5 этажей здесь приходятся доли процента, а медианная высота новостроек - 23 этажа. Причем за квартал дома здесь стали чуть ниже - в декабре в регионе строились "в среднем" 24-этажные дома.

На втором месте - Ростовская область с 20-этажными "медианными" домами (в декабре было 19 этажей). Здесь 64% новостроек от 17 этажей, а дома до 5 этажей составляют всего 10%.

"Бронзу" взяла Рязанская область, где медианная высота новостроек - 19 этажей (не изменилась по сравнению с декабрем), а выше 5 этажей 96% из них.

Москва занимает четвертое место с медианной высотой в 18 этажей. На последних местах из двадцатки крупных регионов - Московская и Калининградская области с девятью и Ленинградская область с восьмью "медианными" этажами.