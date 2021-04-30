Решение президента ускорит строительство моста через Обь возле Салехарда

Перспективы строительства Северного широтного хода в свете последних решений президента, озвученных в послании Федеральному собранию, обсудили глава Ямала Дмитрий Артюхов и председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Напомним: Владимир Путин заявил о введении в стране нового финансового механизма - инфраструктурных бюджетных кредитов. До конца 2023 года на самые значимые региональные проекты планируется выдать таких кредитов на 500 миллиардов рублей. Ставка по ним составит не больше трех процентов, срок кредитования - 15 лет. Одним из пилотных проектов был назван Северный широтный ход (СШХ).

- Пора его запускать, есть для этого все возможности, - подчеркнул президент.

Северный широтный ход - железнодорожный коридор протяженностью 707 километров от станции Обская до Надыма. Он соединит Северную и Свердловскую железные дороги в единую систему и откроет короткий выход грузам к Северному морскому пути, а именно к порту Сабетта на Карском море. Оттуда появится возможность доставлять грузы практически в любую точку света - хоть на востоке, хоть на западе. В результате сроки доставки контейнерных грузов в отдельные точки мира могут быть сокращены в два-три раза.

Основной темой встречи глав Ямала и РЖД стало обсуждение текущих вопросов, связанных с проектированием, грузовой базой и другими аспектами строительства дороги. Их необходимо решить, чтобы в максимально короткие сроки приступить к реализации проекта.

Дмитрий Артюхов и Олег Белозеров договорились об актуализации финансово-экономической и организационной модели Северного широтного хода до конца второго квартала 2021 года. При этом проектную документацию по ключевому объекту - мосту через Обь - планируется завершить уже в этом году, что откроет возможность начала строительства.

- Проект строительства Северного широтного хода имеет колоссальное значение для всей арктической зоны России. Новый финансовый инструмент, который президент анонсировал в ходе послания Федеральному собранию, позволит поддержать строительство самого сложного и дорогостоящего объекта - моста через Обь в районе Салехарда. Ямал в этом очень заинтересован, - отметил Дмитрий Артюхов в ходе встречи. - Проект имеет доходность не только для концессионера, в долгосрочной перспективе он принесет значительные налоговые поступления в бюджет Ямала и всей страны.

- Мы не приостанавливали работу над проектом, двигались вперед. Работа по проектированию железнодорожной части будущего СШХ развернута по всем 105 объектам. Магистраль станет важной составляющей глобальной сети российских железных дорог и будет способствовать интенсивному освоению ресурсов арктического региона, - подчеркнул Олег Белозеров.

Справка

Концессионное соглашение по созданию железнодорожного Северного широтного хода было подписано в октябре 2018 года. Новая ветка обеспечит значительное сокращение протяженности транспортных маршрутов от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, Белого, Баренцева и Карского морей. Кроме того, реализация проекта СШХ будет способствовать решению проблемы перегруженности существующего южного маршрута, выходящего на Транссибирскую магистраль.