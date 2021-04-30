Тысячи жителей Югры проголосовали за объекты благоустройства

Комфортный современный сквер? Зона отдыха? Или большой спортивный парк? Сотни объектов в шестнадцати муниципалитетах Югры предложены на выбор для благоустройства в 2022 году. Но проголосовать за них необходимо до 30 мая этого года.

В Югре, как и по всей России, в эти дни проходит голосование за проекты комфортной городской среды на специальной платформе 86.gorodsreda.ru. Югорчане активны и неравнодушны, поэтому тысячи жителей уже отдали свой голос за те улицы, набережные, парки и площадки, которые, по их мнению, нуждаются в облагораживании больше всего.

- Рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства - это возможность сделать городскую среду такой, как вы мечтаете, - отметила губернатор Югры Наталья Комарова, обращаясь к жителям. - В 2020 году по итогам рейтингового голосования в округе благоустроены 64 общественные территории. Мы будем руководствоваться выбором, просьбами югорчан и в этом году. Общественные территории, которым отдадут больше всего голосов, будут благоустроены в первоочередном порядке.

Отметим, в регионе акцент делается на комплексное благоустройство, то есть в порядок приводятся не отдельные участки дворов и улиц, а вся выделенная проектом территория полностью. Это дает возможность создавать цельные комфортные и стильные пространства, не превращая благоустройство в формальность, когда то тут, то там ставят для галочки скамейки и урны.

В выборе объектов и в самой процедуре голосования югорчанам помогают 15 волонтерских штабов. Специально обученные добровольцы информируют жителей о предложенных инициативах. Ребята почти постоянно работают в крупных торговых центрах, местах массового скопления людей.

Показательно, что выбор у югорчан непростой. Все проекты интересные и профессионально проработанные. Так, в Советском для благоустройства предложена, например, зона отдыха вблизи водоема на улице Киевской. Это одна из основных улиц, она обеспечивает транспортную и пешеходную связь центральной части города и микрорайонов индивидуальной жилой застройки. Общая площадь территории - 168 350 квадратных метров.

На ней предложено проложить пешеходные и водные маршруты, обустроить детские и спортивные площадки, экотропы, зону с бесплатным Wi-Fi, стойки с QR-кодами, установить арт-объекты.

А жителям Ханты-Мансийска предлагают очень необычный спортивный парк в районе индивидуальной жилой застройки микрорайона ОМК. В нем предусмотрена велодорожка протяженностью 279 метров, зона детских игровых площадок, рассчитанных на разные возрастные категории, стадион с игровым полем и трибунами, беговые дорожки, тренажеры, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, раздевалки. Кроме того, парк включает две парковки на 35 и 22 машино-мест, зарядные устройства для электромобилей и электросамокатов, а также велопарковки.