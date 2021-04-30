В Екатеринбурге попал на видео мошенник, выманивший у бабушки деньги

У пенсионерки из Екатеринбурга выманили 80 тысяч под предлогом того, что ее внук попал в ДТП, сообщили в пресс-службе городской управления МВД. От большинства подобных историй эту отличает тот факт, что злоумышленник попал на видеозапись.

В отдел полиции в Чкаловском районе родственники пожилой женщины обратились 5 апреля. Вечером на домашний телефон ей позвонил неизвестный, представился сотрудником одного из силовых ведомств и сказал, что ее внук стал виновником автомобильной аварии. Чтобы сгладить вину молодого родственника, нужно 800 тысяч. У женщины таких денег не было, но имелось 80 тысяч. Такая сумма, впрочем, звонившего тоже устроила, и он сказал, что домой к бабушке приедет еще один сотрудник - забрать эти деньги.

Через некоторое время домой к пенсионерке пришел мужчина и потребовал деньги. Доверчивая старушка передала ему сбережения и только после его ухода решила позвонить родственникам и спросить, что случилось. Оказалось, что в ДТП никто не попадал.

К счастью, в квартире потерпевшей была установлена камера видеонаблюдения, которая зафиксировала момент передачи денег и лицо подозреваемого, который, несмотря на пандемию, снял маску в квартире пожилого человека. Парень даже не постеснялся пересчитать отданные старушкой деньги. Видео опубликовано на сайте МВД.

Отдел полиции возбудил и расследует уголовное дело по статье о мошенничестве.