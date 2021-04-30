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30.04.2021 20:03
Рубрика: Экономика

РКН требует от Facebook восстановить доступ к проекту о Второй мировой войне

Текст: Александр Проценко

Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все ограничения к странице проекта RT Redfish, посвященной Второй мировой войне. Американской соцсети также предложено объяснить причины блокировки аккаунта, связанного с просветительским проектом российского СМИ. Сообщение об этом пресс-служба российского контрольного ведомства прислала в ТАСС.

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В письме отмечено, что данные действия администрации Facebook Inc нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и "являются актом цензуры в отношении российских СМИ".

Ранее появилась информация о том, что Facebook ограничил доступ к аккаунту просветительского проекта Redfish российского телеканала Russia Today после публикации материалов, посвященных важным событиям Второй мировой войны. Роскомнадзор требует в максимально короткие сроки снять все наложенные ограничения и проинформировать об этом Службу.

В соответствии с российским законодательством, игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ, а также требований об устранении нарушения влечет наложение административных штрафов до 1 млн рублей. Повторный отказ выполнить указания контрольного органа повлечет кратное увеличение штрафов - до 3 млн рублей.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры Роскомнадзор Вторая мировая война

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