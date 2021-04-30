Роль международных организаций во внешней политике современного Узбекистана

За последние несколько лет во внешней политике Узбекистана произошли значительные изменения. Во-первых, изменился подход Ташкента ко взаимодействию с ближайшими соседями по региону Центральной Азии. Эти взаимоотношения стали конструктивнее и интенсивнее. Очевидно стремление Ташкента развязать острые узлы, имевшие место во взаимодействии с Кыргызстаном и Таджикистаном, равно как и интенсифицировать уже существовавшие конструктивные отношения с Казахстаном и Туркменистаном.

И, нужно сказать, соседи также пошли навстречу Узбекистану. Во-вторых, существенно активизировались связи Узбекистана с крупными международными игроками: Россией, Китаем, США, Евросоюзом, а также другими державами Евразии, такими, как Турция и Пакистан. Разумеется, Узбекистан и ранее поддерживал высокий уровень контактов с ключевыми международными игроками, однако интенсивность взаимодействия все же была ниже.

В-третьих, Ташкент существенно активизировал работу в международных организациях, стремясь во взаимодействии с другими государствами решать общие проблемы, касающиеся не только политических и экономических аспектов, но также затрагивающие вопросы гуманитарного характера, экологии, устойчивого развития в целом. В-четвертых, мы стали свидетелями смещения акцентов во внешней политике. На протяжении последних четырех - пяти лет Узбекистан уделяет гораздо больше внимания развитию торгово-экономических отношений, расширению возможностей для экспорта собственной продукции, а также привлечению инвестиций и иностранного бизнеса для работы в Узбекистане. То есть речь идет о большем экономическом прагматизме и конструктивизме, который в чем-то перекликается с многовекторной политикой соседнего Казахстана: власти последнего также прикладывают значительные усилия для улучшения делового имиджа страны и позиционируют государство как открытое для взаимовыгодного экономического сотрудничества.

Действия Узбекистана на международной арене стали реализацией на практике внешнеполитической части Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана на 2017-2021 годы, анонсированной несколько лет назад президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В данном концептуальном документе особо подчеркивалась необходимость проведения "взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики", направленной на "укрепление независимости и суверенитета государства, создание вокруг Узбекистана пояса безопасности, стабильности и добрососедства, укрепление международного имиджа страны". Делимитация и демаркация государственной границы с соседями была указана в качестве отдельной задачи внешней политики в данной стратегии. Эти перемены внешнеполитического курса не остались незамеченными для многочисленных сторонних наблюдателей. Тем более, что шаги, предпринятые Узбекистаном на международной арене в течение последних четырех-пяти лет, достаточно сильно контрастировали со ставшим привычным для многих иностранцев преставлением об Узбекистане как об относительно закрытой стране, не сильно стремящейся к активному участию в международной политической жизни.

Саммит ШОС. Фото: Пресс-служба Посольства Узбекистана в РФ

Конечно же, текущая внешняя политика Узбекистана, несмотря на новизну, сохраняет также и значительные черты преемственности с внешней политикой более раннего периода. Особенно это заметно в области целеполагания. Геостратегическое положение Узбекистана не претерпело значительных изменений за последние пол-десятилетия. Сохранили свою преемственность стоящие перед властью и обществом задачи по развитию экономики и социальной сферы: создание рабочих мест, повышение благосостояния населения, развитие инфраструктуры, повышение эффективности работы госаппарата, качества образования, здравоохранения и многие другие. По сей день на повестке дня властей Узбекистана остаются такие вызовы, как нестабильность в соседнем Афганистане, проблемы наркотрафика и обеспечения страны водными ресурсами. Таким образом, изменения во внешней политике в гораздо меньшей степени затронули ее цели, и в большей - методы и способы достижения внешнеполитических целей. Методы и способы достижения внешнеполитических целей стали более гибкими, разнообразными и, как стало очевидным по прошествии определенного времени, в целом более эффективными.

Саммит ШОС.

Одной из новых составляющих во внешней политике Узбекистана последних лет стало существенное усиление активности по линии международных организаций. Узбекистан, как и любая другая страна, является членом многих международных организаций. Однако при этом Ташкент исключает присоединение к военно-политическим блокам и альянсам. Наиболее авторитетной и важной из международных организаций, разумеется, является ООН. За последние годы Узбекистан активизировал свое участие в работе ООН. На последней, 75-й сессии ГА ООН Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив, в том числе по разработке Международного кодекса о добровольных обязательствах государств в период пандемии, специальных резолюций Генассамблеи ООН о повышении роли парламентов в достижении Целей устойчивого развития и обеспечении прав человека, а также об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, созданию под эгидой ООН Регионального центра развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности. Также лидер Узбекистана предложил провести в Хиве Международный форум "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций". Ташкент уже активно продвигает эти идеи и можно ожидать, что получит поддержку других стран для их реализации. По инициативе президента страны Ш. Мирзиёева в рамках ООН уже приняты несколько резолюций, касающихся международного сотрудничества в сфере туризма, проблем устойчивого развития, вопросов регионального сотрудничества и межконфессионального согласия. В ближайшей и среднесрочной перспективе следует ожидать от Узбекистана продолжения данного курса и выдвижения в ООН новых инициатив, которые одновременно касались бы интересов самого Узбекистана, и в то же время были бы актуальны для широкого круга других государств.

В вопросе взаимодействия со странами Евразии для Узбекистана является важным взаимодействие по линии Шанхайской организации сотрудничества. При этом для Ташкента актуален не только антитеррористический и "стабилизирующий" потенциал работы ШОС, но также важно экономическое и гуманитарное измерение сотрудничества. Не случайно то, что в ноябре 2020 года Узбекистан призывал к скорейшему возобновлению сообщения между странами ШОС, а также выступал за скорейшее утверждение плана совместных действий по реализации программы сотрудничества государств-членов ШОС в сфере туризма на 2021−2022 годы.

Саммит ОЭС.

Активизация участия Узбекистана в работе международных организаций не обошла стороной такое важное, а в определенных аспектах и ключевое направление внешней политики Ташкента как взаимодействие с Российской Федерацией и постсоветскими странами, с которыми Узбекистан связывают не только лишь соображения экономического характера и поддержания региональной стабильности, но и обширные гуманитарные контакты, общая история и культура. Важнейшим шагом Ташкента на данном направлении стало получения статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, состоявшееся в декабре 2020 года. Данный шаг свидетельствует о том, что власти Узбекистана считают российское направление внешнеполитических и внешнеэкономических контактов одним из наиболее приоритетных и готовы двигаться в сторону дальнейшей интенсификации взаимовыгодного сотрудничества. В свою очередь, Ташкент рассчитывает и на встречные шаги со стороны России и ее партнеров по ЕАЭС в деле создания более комфортных условий и форматов сотрудничества.

При этом важно понимать, что членство в организации и статус наблюдателя в организации - это принципиально разные вещи по степени вовлеченности, равно как и по степени взятой на себя ответственности. Узбекистан активно приступил в качестве наблюдателя к изучению механизмов, процедур, принятых в рамках ЕАЭС, как говорится почти "изнутри". И если тема о дальнейшей интеграции или отказа от нее для Ташкента еще требует осмысления, то процесс имплементации стандартов ЕАЭС - читай и ВТО - уже решен. При этом дальнейшее укрепление многоформатного сотрудничества Ташкента с Россией и другими странами ЕАЭС в обозримой перспективе с высокой долей вероятности продолжит нарастать. Так, даже по итогам непростого в экономическом плане 2020 года объем железнодорожных и автомобильных перевозок между Россией и Узбекистаном возрос на 27,4 и 27,9 % соответственно.

Прошлый год также стал годом председательства Узбекистана в другой международной организации постсоветских государств - СНГ. Несмотря на то, что влияние данной организации нельзя назвать ощутимо большим, а во многих постсоветских странах отношение к деятельности СНГ скептическое, Ташкент также постарался использовать данную площадку для актуализации задач, одновременно важных для республики, но в то же время разделяемых и другими участниками объединения. В период председательства Узбекистана страны-участницы СНГ актуализировали стратегию развития Содружества до 2030 года, а также утвердили Концепцию военного сотрудничества до 2025 года. В качестве приоритетных направлений работы СНГ в этот период были определены восстановление экономик стран СНГ, социально-правовая защита граждан стран-участниц объединения, находящихся в других странах, противостояние эпидемиологическим вызовам, развитие промышленной кооперации, электронной торговли и транспортных коридоров, а также стабилизация обстановки в Афганистане и дерадикализация экстремистов.

Еще одним направлением внешней политики, на котором Узбекистан реализует свои интересы, в том числе и через работу международных организаций, является взаимодействие с Турцией и другими государствами Среднего Востока. Не секрет, что на протяжении более 20 лет отношения Ташкента и Анкары находились на весьма низком уровне в силу политических разногласий. Однако экономические отношения двух стран продолжали развиваться и в этот непростой период. Сегодня Турция, помимо обладания емким рынком сбыта, является также важным логистическим хабом на пути перевалки грузов с Востока на Запад - через Каспийское море и далее в Юго-Восточную Европу. Кроме того, Анкара оказывает серьезное влияние на региональные политические процессы и вопросы безопасности.

Саммит СНГ.

В целях более полной реализации своих интересов - главным образом в сфере экономики, логистики и туризма - в 2018 году Узбекистан стал членом Совета сотрудничества тюркских государств (ССТГ). Данная организация, основанная в 2009 году и помимо Турции и Узбекистана включающая в свой состав Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан, является мягкой формой интеграции тюркоязычных стран в политической, экономической и гуманитарной сфере. С учетом того, что в ССТГ также входят прикаспийские Казахстан и Азербайджан, а Китай развивает сухопутные континентальные маршруты в рамках инициативы Пояса и Пути, взаимодействие с Турцией и ССТГ в сфере экономики может быть потенциально выгодно Ташкенту. Однако при этом политическая повестка, продвигаемая Анкарой, отнюдь не всегда совпадает с интересами Узбекистана и других государствам Центральной Азии.

Движением в этом направлении также является участие Узбекистана в работе Организации экономического сотрудничества (ОЭС), которая включает в себя Турцию, Иран, Пакистан, Афганистан и государства Центральной Азии. ОЭС фокусируется в своей работе в основном на вопросах экономического взаимодействия. Площадка данной организации активно использовалась Узбекистаном для согласования проекта создания железной дороги из Узбекистана в Пакистан через территорию Афганистана. ОЭС сегодня не является "раскрученной" международной организацией, но, тем не менее, имеет большой потенциал к развитию с учетом важности региона Среднего Востока в плане логистики, а также в силу экономического и демографического потенциала государств региона.

В процессе анализа возросшей активности Узбекистана в работе международных организаций возникает вопрос о том, для достижения каких внешнеполитических целей Узбекистану необходимо столь активное участие в их работе. Кто-то из аналитиков мог бы усмотреть в этом стремление Ташкента поднять собственный международный авторитет, кто-то мог бы увидеть некие признаки политического альтруизма. Все же главной причиной более интенсивной и целенаправленной активности Ташкента в работе международных организаций является отстаивание собственных национальных интересов. Часть проблем, с которыми сталкивается Узбекистан, носит трансграничный характер. Например, проблема оскудения водных ресурсов в Центральной Азии. В этом вопросе Узбекистан сильно зависит от своих соседей по региону: Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Соответственно, проблема может быть урегулирована только инклюзивно. То же самое относится и к вопросам, связанным с экологическими вызовами в регионе, такими как проблема Аральского моря. Также не может быть решен силами одной страны вопрос афганского урегулирования, который имеет для Ташкента принципиальное значение в силу географической и этнокультурной близости двух государств.

По многим характеристикам социально-экономического развития Узбекистан относится к когорте развивающихся государств и сталкивается с типичными для данной группы стран проблемами, начиная от занятости молодежи, демографии, уровня доходов населения и заканчивая вопросами образования, развития инфраструктуры и здравоохранения. Соответственно, продвигая через международные организации широкий круг инициатив в экономической, социальной и гуманитарной сфере - всего того, что можно назвать sustainable development - Узбекистан продвигает собственную экономическую и гуманитарную повестку, получая при этом поддержку широкого круга государств.

Не менее важен и географический аспект, особенно на фоне бурно протекающих сегодня в Евразии процессов развития континентальных транспортных коридоров, создания логистических хабов и постепенной цифровизации грузооборота и процедур таможенного оформления. Узбекистан является одной из немногих стран в мире, отделенных от морских акваторий территорией более, чем одного государства. Несмотря на подорожание морских контейнерных перевозок из-за турбулентности, связанной с коронавирусными ограничениями, морские маршруты по-прежнему остаются самым дешевым и наиболее удобным способом поставки товаров. Соответственно, жизненно важной задачей для социально-экономического развития Узбекистана является обеспечение выхода к морю для улучшения возможностей экспорта своей продукции и обеспечения собственной экономики импортными поставками.

Саммит СНГ.

Наряду с задачей выхода к морским портам для Узбекистана, вставшего на путь ориентированной на экспорт экономической модели развития, крайне важна задача выхода на крупные рынки сбыта. Окружающие Узбекистан государства Центральной Азии даже при неплохих демонстрируемых демографических показателях не могут похвалиться ни значительной численностью населения, ни хорошим платежеспособным спросом (за исключением, пожалуй, Казахстана). При этом, емкие рынки, такие, как Россия, Китай, Турция, государства Южной Азии находятся на определенном географическом удалении. Россию отделяет от Узбекистана Казахстан. Путь в Китай лежит через Кыргызстан и Таджикистан. Путь в густонаселенную и растущую экономически и демографически Южную Азию перекрывает гористый и весьма нестабильный в политическом отношении Афганистан.

Во многом отсюда и проистекает интерес Ташкента ко взаимодействию с соседями по Центральной Азии в индивидуальном и многостороннем формате: именно по инициативе Ташкента несколько лет назад начали проводиться саммиты глав государств Центральной Азии. Желанием перевести на новый уровень политическое и экономическое взаимодействие с Россией, Белоруссией и другими странами ЕАЭС можно объяснить получение Узбекистаном статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Потребностью укрепления экономических связей с Турцией и регионом Среднего Востока объясняется членство и инициативная работа Ташкента в ССТГ и ОЭС. Из других инициатив, в основе которых лежит стремление Ташкента обеспечить себе выход к морю и перспективным рынкам сбыта следует, конечно же, упомянуть стремление к строительству железной дороги "Узбекистан-Кыргызстан-Китай", а также инициативу по строительству железной дороги из Узбекистана в Пакистан с выходом к пакистанским портам Карачи и Гвадар через территорию Афганистана. Вопрос строительства железнодорожного коридора из Узбекистана в Пакистан через Кабул и Пешавар обсуждался в ходе онлайн-переговоров президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и премьер-министра Пакистана Имрана Хана в середине апреля 2021 года.

Фото: Пресс-служба Посольства Узбекистана в РФ

Разумеется, сотрудничество по линии международных организаций вовсе не отменяет взаимодействие с другими государствами на двусторонней и многосторонней основе. Магистральным руслом внешней политики Узбекистана, как и любой другой страны, остается формат межгосударственного взаимодействия - двустороннего и многостороннего. Однако сотрудничество по линии работы международных организаций также имеет свои преимущества: позволяет согласовывать позиции, более широко продвигать свои интересы и направлять работу международной организации в нужное русло, находить союзников и аккумулировать ресурсы сразу нескольких государств, повышать международный авторитет и улучшать позиционирование. Поэтому активное участие Узбекистана в работе международных организаций является актуальной и полезной формой внешнеполитической активности, способствующей более эффективному достижению поставленных внешнеполитических целей и задач.