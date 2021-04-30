Россияне стали меньше тратить на товары и услуги

Доля потребительских расходов на товары и услуги в 2020 году опустилась до рекордно низкой отметки за последние пять лет и составила 76,1% от общего объема доходов, следует из данных мониторинга социально-экономического положения и социального самочувствия населения ИСП НИУ ВШЭ. В 2019 году этот показатель равнялся 80,8%.

В целом объем розничного товарооборота по итогам 2020 года составил 95,9% по сравнению с предыдущим годом, объем реализованных платных услуг - 82,7%. Больше всего пострадала сфера общественного питания - 79,3%. Несмотря на восстановительный рост во втором полугодии, показатели так и не смогли полностью вернуться к уровням начала года.

Из-за ограничения потребления в связи с карантинными мерами, у россиян значительно увеличилась доля сбережений (на 4,5%), при этом у населения стало больше наличных, а срочные банковские депозиты стали менее актуальны.

"В 2020 году у населения усилилась тенденция к поиску других способов размещения личных накоплений, помимо банковских вкладов. Возросла заинтересованность в инструментах фондового рынка: акции и облигации, инструменты рынка коллективных инвестиций (ПИФы), продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни", - отмечается в исследовании.

По оценкам ЦБ, за 2020 год оценочная стоимость ценных бумаг на счетах физлиц в депозитариях выросла на 45% и достигла 5,3 трлн рублей, а количество клиентов на брокерском обслуживании увеличилось в 2,3 раза - до 9,9 млн.