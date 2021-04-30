Россияне стали реже ездить на общественном транспорте

За два года (с марта 2019-го по март 2021-го) россияне стали пользоваться общественным транспортом примерно на 20 процентов реже. Таковы результаты исследования геосервиса 2ГИС, проведенного с участием сервисов "Ситимобил" и "СберЗдоровье".

Транспортные привычки жителей крупнейших городов России изучали на основе анализа построений более 370 миллионов маршрутов для пеших прогулок, на общественном транспорте, автомобилях, включая каршеринг, и такси в городах-миллионниках. Больше всего интерес к общественному транспорту снизился в Самаре, Волгограде и Нижнем Новгороде. Здесь количество построений маршрутов на общественном транспорте за два года уменьшилось на 16-20 процентов. Также на 15 процентов снизилось количество построений маршрутов на общественном транспорте в Екатеринбурге, на 5-10 процентов - в Перми, Ростове-на Дону, Омске, Казани и Красноярске.

"Пандемия и самоизоляция заметно сократили число пользователей традиционного общественного транспорта", - заключают аналитики.

При этом в Москве, напротив, маршруты на общественном транспорте в марте 2021 года искали на 12 процентов чаще, чем два года назад, поскольку метро, МЦК и МЦД позволяют добираться до пункта назначения без пробок. На два процента также вырос спрос на общественный транспорт в Уфе и Воронеже.

Максимальным сокращение аудитории общественного транспорта было отмечено в апреле 2020 года. Тогда жители России ездили на нем в среднем в пять раз реже обычного. Также в апреле прошлого года после введения локдауна просели и маршруты на авто. Но, в отличие от общественного транспорта, уже в июне 2020 года, как только начали отменять меры самоизоляции, количество автомобильных маршрутов превысило показатели 2019 года.

По итогам марта 2021 года число поездок на авто в крупнейших городах страны выросло более чем в два раза по сравнению с первым весенним месяцем 2019 года. Более чем двукратный прирост количества маршрутов на авто зафиксирован в девяти из 15 городов-миллионников. Лидерами стали Волгоград и Санкт-Петербург. В этих городах автомобильные маршруты стали строить более чем в 2,5 раза чаще.

Также за последние два года жители крупных городов России стали больше ходить пешком. Количество пеших маршрутов в городах миллионниках за два года увеличилось на 14 процентов. Больше всего интерес к таким прогулкам вырос в Воронеже, Санкт-Петербурге и Перми.