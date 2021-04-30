Экономика
30.04.2021 16:28
Текст: Василий Кошкин

РЖД запустили поезда "Ласточка" между Москвой и Минском

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Михаил Терещенко/ТАСС

Первый скоростной поезд "Ласточка" отправился из Москвы в Минск в 16:00 с Белорусского вокзала российской столицы. Одновременно такой же состав стартовал от перрона Минского железнодорожного вокзала.

Фото: iStock
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Время в пути составит 6 часов 55 минут. Поезда другого типа преодолевают расстояние между двумя столицами примерно за 9 часов.

Ежедневно будут курсировать по два рейса: №717/722 - отправление в 6:20 и прибытие в 13:10 (с остановкой в Смоленске); № 721/718 - отправление в 16:00 и прибытие в 22:55 (с остановкой в Вязьме и Смоленске). Минимальная цена билета - 1428 рублей.

Пассажирам доступны два класса обслуживания - бизнес и эконом. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.

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