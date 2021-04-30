Счетная палата предложила обсудить зарплаты и гибкий график на госслужбе

Новости

Опубликован список дежурных нотариальных контор в Москве на праздники 17:20
На ВДНХ наградили победителей Космического диктанта 17:14
Американка продала свое цифровое изображение за 495 тысяч долларов 17:11
Банк России выпустит памятные монеты к Евро-2020 17:10
МИД РФ объяснил сокращение услуг посольства США нежеланием работать 17:10
Ходатайство об избрании запрета действий адвокату Павлову поступило в суд 16:58
Курц предложил Путину провести встречу с Байденом в Вене 16:51
Бастрыкин велел доложить о расследовании тройного убийства во Владивостоке 16:41
Силуанов: Аграрии при господдержке не должны повышать цены внутри страны 16:33
Главы Киргизии и Таджикистана договорились о деэскалации конфликта 16:30
РЖД запустили поезда "Ласточка" между Москвой и Минском 16:28
В Курганском госуниверситете откроют военный учебный центр 16:13
Турция зарегистрировала вакцину "Спутник V" 16:06
В Петербурге начали делать прививки от COVID-19 при выписке из больниц 16:00
МИД Украины осудил марш неонацистов в Киеве 15:59
В детской поликлинике Петербурга избили педиатра 15:52
"Ак Барс" продлил контракт с главным тренером Квартальновым 15:48
В Варшаве назвали непреднамеренным нарушение границ Беларуси польскими ВВС 15:44
Госэкспертиза одобрила документацию по строительству трассы Москва-Казань 15:39
Число погибших из-за конфликта на границе граждан Киргизии растет 15:38
Под Курском спиртзавод оштрафуют за сброс отходов 15:25
Трутнев назвал размер бюджетных инвестиций в курорты Северного Кавказа 15:24
Первый лжесвидетель по делу Ефремова получил год исправительных работ 15:18
Киев перестал пускать людей через КПП "Станица Луганская" 15:14
Собянин открыл сезон фонтанов в Москве 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пасха 2021: когда святить яйца, куличи и зачем? Что делать нельзя
Пасха 2021: когда святить яйца, куличи и зачем? Что делать нельзя
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Какие спортивные трансляции смотреть с 30 апреля по 3 мая на ТВ
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
30.04.2021 16:00
Рубрика: Экономика

Счетная палата предложила обсудить зарплаты и гибкий график на госслужбе

Текст: Игорь Зубков
В опубликованной Счетной палатой записке эксперты предложили внедрить гибкий график работы для госслужащих, отказаться от коридорно-кабинетной системы в министерствах, повысить базовый уровень зарплат и увеличить долю премиальных до 30%, отменить устаревшие требования к кандидатам и в то же время снять чрезмерно жёсткие ограничения на увольнения, которые заставляют терпеть на госслужбе плохо работающих, но соблюдающих все формальности сотрудников.

Контекст этой записки - оптимизация численности госаппарата, которую инициировал премьер-министр Михаил Мишустин, открывает окно для дальнейших изменений.

Зарплата молодых учителей в сельских школах Вологодчины вырастет в пять раз

Команда, подготовившая записку (Центр перспективных управленческих решений при поддержке Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС, компании "ЭКОПСИ консалтинг" и исследовательской группы "ЦИРКОН"), предлагала похожие меры еще в 2018 году в концепции реформы госуправления в период работы в Центре стратегических разработок, которым тогда руководил Алексей Кудрин, нынешний глава Счетной палаты. Сейчас, публикуя записку, Счетная палата выступает в роли дискуссионной площадки, сообщили в ее пресс-службе.

Эксперты предлагают восемь взаимоувязанных шагов, которые, как они считают, к 2024 году приблизят систему государственного управления к лучшим практикам при сохранении прежнего или близкого к прежнему уровня затрат.

Первый шаг: повышение оплаты труда

Ключевую проблему гендиректор Центра перспективных управленческих решений Мария Шклярук видит в большом числе госслужащих, которые за небольшую зарплату занимаются работой, не дающей значимого эффекта. Урезание вакансий (а сокращения затронули в основном вакантные штатные единицы) отнимает у органов власти один из немногочисленных вариантов компенсации невысокого уровня оплаты труда.

Госслужащие, занимающие должности вплоть до заместителя директора департамента министерства или федеральной службы, получают зарплаты ниже среднего уровня оплаты труда руководителей в коммерческом секторе в Москве. Кроме того, зарплаты на госслужбе сильно зависят от стажа, но слабо связаны с результатами работы: премиальная часть составляет до 10% зарплат, ее границы не зафиксированы четко, а размер остается на усмотрение руководства ведомств, указывают эксперты. Они предлагают довести размер премий до 30% и привязать их к достижению KPI.

Фото: iStock
У бизнеса появится возможность перейти на удаленку

Текущая система оплаты труда на госслужбе ведет к тому, что министерства и ведомства перекладывают значительную часть функций на подведомственные учреждения, считают эксперты. "Большие ресурсы повышения привлекательности госслужбы находятся сейчас в подведомственных организациях и различного рода АНО, создаваемых как для того, чтобы обеспечить более высокую зарплату, так и для того, чтобы трудоустроить специалистов, которые не готовы проходить более сложные процедуры устройства на госслужбу, - пишет Шклярук. - В итоге мы сталкиваемся с ситуацией, когда полномочия сохраняются за людьми, получающими более низкую зарплату и имеющими более сложные условия работы (поток поручений, переработки, высокий уровень ответственности), а ресурсы сосредотачиваются за пределами госслужбы, размывая полномочия и цепочку принятия решений".

Пятый шаг: гибкий график и опен-спейсы

Эксперты считают, что на госслужбе перевод сотрудников в опен-спейсы и введение гибкого графика дадут такой же положительный результат, как в бизнес-организациях. При этом уже есть успешный опыт переезда в современное рабочее пространство трех министерств и четырех подведомственных им служб (в 2019 году они разместились в башне в Москва-Сити), а также масштабный опыт временной удаленной работы в пандемию.

Удаленный или смешанный формат работы эксперты предлагают закрепить на постоянной основе при использовании методов, которые позволяют отслеживать эффективность работников вне зависимости от времени их физического присутствия на рабочем месте. Они считают достаточным зафиксировать три-четыре часа в день, в течение которых сотрудник должен быть всегда доступен для выполнения рабочих задач.

Какой позиции придерживаются в Счетной палате

Привязать вознаграждение госслужащих не к прежним заслугам, а к реальным результатам, которые достигаются здесь и сейчас - это действительно эффективный инструмент развития госслужбы, считает директор Департамента по развитию человеческого капитала Счетной палаты Алексей Суханов (его комментарий "РГ" передала пресс-служба).

Фото: Анна Исакова / ТАСС
Счетная палата примет участие в реализации мер по борьбе с бедностью

Коридорно-кабинетная система чисто физически создает барьеры для коммуникации, практика крупных организаций, где преобладает open space, дает возможность сотрудникам больше общаться и выстраивать межличностные связи, а это помогает быстрее обмениваться информацией и повышает качество выработки решений, способствует росту доверия, а значит, повышает эффективность совместной работы, считает Алексей Суханов.

"Что касается гибкого графика, то на это тоже нужно смотреть в связке с другими решениями, - говорит он. - Если в основу всей системы ставится оценка по достигнутым результатам, то фактор того, где находился сотрудник, когда обеспечивал эти результаты, очевидно, становится вторичным. Кроме того, гибкий график в современных условиях уже стал нормой, и те организации, которые не предоставляют такой возможности, начинают проигрывать в глазах сотрудников и кандидатов. Если кандидат сильный, то он всегда выбирает из нескольких работодателей - и выберет в итоге того, кто предлагает больше возможностей. В данном случае, гибкие условия работы - это как раз одна из важных опций".

После перевода на "удаленку" в связи с пандемией свыше 60% руководителей и сотрудников Счетной палаты до сих пор предпочитают работу в удаленном или смешанном режиме, а каждый четвертый из опрошенных руководителей отметил, что гибкий режим очень позитивно повлиял на эффективность их команд, говорит Алексей Суханов.

Экономика Работа Госфонды и контрольные органы Счетная палата Рынок труда

Главное сегодня

Курц предложил Путину провести встречу с Байденом в Вене
Турция зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Песков: Сокращение январских праздников не обсуждается
Главы Киргизии и Таджикистана договорились о деэскалации конфликта
В Варшаве назвали непреднамеренным нарушение границ Беларуси польскими ВВС
В России упростили использование маткапитала
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая