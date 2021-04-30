Счетная палата предложила обсудить зарплаты и гибкий график на госслужбе

Контекст этой записки - оптимизация численности госаппарата, которую инициировал премьер-министр Михаил Мишустин, открывает окно для дальнейших изменений.

Команда, подготовившая записку (Центр перспективных управленческих решений при поддержке Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС, компании "ЭКОПСИ консалтинг" и исследовательской группы "ЦИРКОН"), предлагала похожие меры еще в 2018 году в концепции реформы госуправления в период работы в Центре стратегических разработок, которым тогда руководил Алексей Кудрин, нынешний глава Счетной палаты. Сейчас, публикуя записку, Счетная палата выступает в роли дискуссионной площадки, сообщили в ее пресс-службе.

Эксперты предлагают восемь взаимоувязанных шагов, которые, как они считают, к 2024 году приблизят систему государственного управления к лучшим практикам при сохранении прежнего или близкого к прежнему уровня затрат.

Первый шаг: повышение оплаты труда

Ключевую проблему гендиректор Центра перспективных управленческих решений Мария Шклярук видит в большом числе госслужащих, которые за небольшую зарплату занимаются работой, не дающей значимого эффекта. Урезание вакансий (а сокращения затронули в основном вакантные штатные единицы) отнимает у органов власти один из немногочисленных вариантов компенсации невысокого уровня оплаты труда.

Госслужащие, занимающие должности вплоть до заместителя директора департамента министерства или федеральной службы, получают зарплаты ниже среднего уровня оплаты труда руководителей в коммерческом секторе в Москве. Кроме того, зарплаты на госслужбе сильно зависят от стажа, но слабо связаны с результатами работы: премиальная часть составляет до 10% зарплат, ее границы не зафиксированы четко, а размер остается на усмотрение руководства ведомств, указывают эксперты. Они предлагают довести размер премий до 30% и привязать их к достижению KPI.

Текущая система оплаты труда на госслужбе ведет к тому, что министерства и ведомства перекладывают значительную часть функций на подведомственные учреждения, считают эксперты. "Большие ресурсы повышения привлекательности госслужбы находятся сейчас в подведомственных организациях и различного рода АНО, создаваемых как для того, чтобы обеспечить более высокую зарплату, так и для того, чтобы трудоустроить специалистов, которые не готовы проходить более сложные процедуры устройства на госслужбу, - пишет Шклярук. - В итоге мы сталкиваемся с ситуацией, когда полномочия сохраняются за людьми, получающими более низкую зарплату и имеющими более сложные условия работы (поток поручений, переработки, высокий уровень ответственности), а ресурсы сосредотачиваются за пределами госслужбы, размывая полномочия и цепочку принятия решений".

Пятый шаг: гибкий график и опен-спейсы

Эксперты считают, что на госслужбе перевод сотрудников в опен-спейсы и введение гибкого графика дадут такой же положительный результат, как в бизнес-организациях. При этом уже есть успешный опыт переезда в современное рабочее пространство трех министерств и четырех подведомственных им служб (в 2019 году они разместились в башне в Москва-Сити), а также масштабный опыт временной удаленной работы в пандемию.

Удаленный или смешанный формат работы эксперты предлагают закрепить на постоянной основе при использовании методов, которые позволяют отслеживать эффективность работников вне зависимости от времени их физического присутствия на рабочем месте. Они считают достаточным зафиксировать три-четыре часа в день, в течение которых сотрудник должен быть всегда доступен для выполнения рабочих задач.

Какой позиции придерживаются в Счетной палате

Привязать вознаграждение госслужащих не к прежним заслугам, а к реальным результатам, которые достигаются здесь и сейчас - это действительно эффективный инструмент развития госслужбы, считает директор Департамента по развитию человеческого капитала Счетной палаты Алексей Суханов (его комментарий "РГ" передала пресс-служба).

Коридорно-кабинетная система чисто физически создает барьеры для коммуникации, практика крупных организаций, где преобладает open space, дает возможность сотрудникам больше общаться и выстраивать межличностные связи, а это помогает быстрее обмениваться информацией и повышает качество выработки решений, способствует росту доверия, а значит, повышает эффективность совместной работы, считает Алексей Суханов.

"Что касается гибкого графика, то на это тоже нужно смотреть в связке с другими решениями, - говорит он. - Если в основу всей системы ставится оценка по достигнутым результатам, то фактор того, где находился сотрудник, когда обеспечивал эти результаты, очевидно, становится вторичным. Кроме того, гибкий график в современных условиях уже стал нормой, и те организации, которые не предоставляют такой возможности, начинают проигрывать в глазах сотрудников и кандидатов. Если кандидат сильный, то он всегда выбирает из нескольких работодателей - и выберет в итоге того, кто предлагает больше возможностей. В данном случае, гибкие условия работы - это как раз одна из важных опций".

После перевода на "удаленку" в связи с пандемией свыше 60% руководителей и сотрудников Счетной палаты до сих пор предпочитают работу в удаленном или смешанном режиме, а каждый четвертый из опрошенных руководителей отметил, что гибкий режим очень позитивно повлиял на эффективность их команд, говорит Алексей Суханов.