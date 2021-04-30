Сенат США утвердил кандидатуру Нельсона на пост директора НАСА

Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру Билла Нельсона на пост руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Голосование состоялось в четверг.

Президент США Джо Байден внес кандидатуру 78-летнего Нельсона на утверждение в Сенат в марте. В ближайшее время он будет приведен к присяге. Нельсон является членом Демократической партии, он трижды избирался в сенат Конгресса от Флориды. Возглавлял подкомитеты по космосу, а с 2019 года входит в состав консультативного совета НАСА, пишет ТАСС.

В 1986 году Нельсон совершил космический полет в рамках программы Space Shuttle. Он стал вторым в истории действующим членом Конгресса и первым членом Палаты представителей, побывавшим в космосе.