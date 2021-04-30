Сергей Кравцов назвал 15 отстающих по нацпроекту "Образование" регионов

Министр просвещения Сергей Кравцов назвал 15 регионов, которые срывают сроки объявления конкурсных процедур в рамках нацпроекта "Образование".

- У нас есть регионы, которые до сих пор не объявили конкурсы, а должны были объявить до 1 апреля. Мы продлили срок до 15 мая. Если конкурсы по нацпроекту не будут объявлены, мы будем вынуждены принять административные меры, - сообщил Сергей Кравцов на заседании итоговой коллегии.

В "красной" зоне оказались: Тверская область; Астраханская область; Алтайский край; Республика Дагестан; Курганская область, Новосибирская область, Костромская область; Воронежская область; Еврейская автономная область; Удмуртская Республика, Севастополь; Рязанская область; Чувашская Республика, Республика Коми, Ленинградская область.

Глава Минпросвещения также назвал регионы "зеленой" зоны, где работы по нацпроекту на 90-100% выполнены: Республика Северная Осетия - Алания; Тамбовская область; Мурманская область; Приморский край; Псковская область; Чеченская Республика; Волгоградская область; Республика Саха (Якутия); Самарская область; Тюменская область; Ненецкий автономный округ; Свердловская область; Республика Ингушетия; Ставропольский край.