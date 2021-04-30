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30.04.2021 16:33
Рубрика: Экономика

Силуанов: Аграрии при господдержке не должны повышать цены внутри страны

Текст: Евгений Гайва

Российские сельхозпроизводители, получающие государственную поддержку, должны сдерживать цены на свою продукцию на внутреннем рынке, завил министр финансов Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете.

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Господдержку в России получают многие сельскохозяйственные предприятия, заметил министр. "Если ты получаешь деньги из бюджета, тогда будь добр, и ограничивай динамику стоимости своей продукции на внутреннем рынке", - приводит слова Силуанова "Интерфакс".

Как отметил глава Минфина, сельхозпроизводители, несмотря на получаемую господдержку, увеличивают цены на внутреннем рынке. При этом они указывают на рост цен за рубежом. Правительство сейчас ведет переговоры с сельхозпроизводителями, указывая им на необходимость контролировать динамику цен внутри страны, заметил Силуанов.

Экономика АПК Экономика Товары и цены Правительство Минфин Господдержка АПК Цены на продукты

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