Силуанов: Инфляция к концу года может замедлиться до 4%

Инфляция в России сейчас составляет около 5-6%, но к концу года может снизиться до 4%, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"У нас инфляция оторвалась от наших таргетируемых показателей в 4%.

Сейчас она порядка 5-6%, если смотреть март к марту. Мы видим, что инфляция будет иметь тенденцию к понижению", - сказал Силуанов на лекции в Финансовом университете (цитата по ТАСС).

Как отметил министр финансов, сейчас главное избежать обесценивания доходов населения и социальных выплат, решения по которым были приняты в этом и в прошлом году.