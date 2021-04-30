Следы доколумбовой цивилизации обнаружены в Гваделупе

Специалисты Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) при проведении изыскательских работ в городе Абим, Гваделупа, обнаружили более сотни захоронений доколумбового периода.

Краткий отчет о результатах экспедиции опубликован на сайте Inrap. Превентивные раскопки были проведена в коммуне Лез-Абим, самой населенной в заморском департаменте Франции Гваделупа.

Археологов пригласили местные власти. На обследованном ими участке планируется строительство жилого комплекса. Однако теперь реализация данного проекта оказалась под вопросом, так как впервые археологи обнаружили участок с беспрецедентно большой концентрацией следов доколумбовой цивилизации.

Археологи раскопали несколько культурных слоев. В самом раннем из них они обнаружили большое количество останков людей, захороненных в круглых ямах, а также ямы от столбов и керамику. По оценкам ученых, эти следы оставила культура, проживавшая здесь в период с XI по XIII века нашей эры.

"Несколько сотен ям для столбов соответствуют структурам среды обитания, а около пятидесяти ям связаны с домашним хозяйством, - пишут исследователи. - При обследовании некоторых ям были обнаружены многочисленные черепки глиняной посуды, каменные орудия, обожженные камни, кости грызунов, рептилий и птиц, а также останки крабов и раковины моллюсков, выброшенные в ямы после употребления в пищу".

Что касается человеческих погребений, то всего их было обнаружено 113 - как говорят археологи, эта цифра не имеет аналогов в Гваделупе. Могилы дали много новой информации ученым о древних погребальных практиках.

Взрослых и детей древние обитатели этого острова хоронили в различных позах. Некоторые тела лежали на спине, некоторые были похоронены сидящими. Чаще всего тела умерших фиксировали в согнутом положении при помощи специальной бечевы.

Исследователи намерены отправить отобранные образцы на анализ ДНК и радиоуглеродный анализ. Это позволит идентифицировать не только принадлежность умерших к определенному народу, но и точно датировать захоронения. Есть мнение, например, что люди прибыли сюда около тысячи лет назад с территории современной Индонезии.

Пока же ученые предполагают, что у местных жителей не было отдельно расположенного кладбища. Тесное соседство выгребных, по сути, ям с могилами указывает на то, что умерших хоронили прямо в деревне, рядом с домами, то есть мертвые и живые буквально соседствовали друг рядом с другом.

Также ученые считают, что местные жители занимались, в основном, сельским хозяйством. Производство у них было кустарным и простым - вероятно, основными видами деятельности тут были плетение корзин и изготовление грубой керамики.

Интересно, что к западу от этой доколумбовой стоянки археологи также обнаружили следы колониальной эпохи. Так, ими было раскопано около 200 построек, в том числе одно каменное здание. Ученые предполагают, что в колониальный период здесь располагалась сахарная фабрика.

Есть мнение, что раскопанные постройки имели аграрное предназначение. Вероятно, в этом районе возделывали сахарный тростник и производили сахар. На это указывает, например, большое количество найденных сосудов с остатками патоки и форм для изготовления сахарных леденцов. Судя по предварительному анализу, данная фабрика работала в XVIII-XIX веках.