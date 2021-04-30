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30.04.2021 16:29
Рубрика: Культура

В Швеции археологи раскопали сокровища бронзового века

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Швеции археологи из Управления культурного развития раскопали большое количество ценных артефактов бронзового века, которые были найдены в лесу недалеко от города Алингсос.

Как сообщает Heritage Daily, уведомление о находке поступило в администрацию округа Вестра-Геталанд в начале апреля 2021 года. Местный житель, спортсмен-любитель, во время тренировки в лесу нашел несколько любопытных предметов.

Они лежали на "лесной подстилке" под открытым небом. В Швеции действует закон, согласно которому о подобных находках следует обязательно сообщать властям.

Первоначально спортсмен нашел несколько ожерелий, цепочек и бронзовых игл, которые лежали рядом с грудой камней. Ученые предполагают, что эти предмета были выкопаны животными, рывшими норы или искавшими себе пищу.

Фото: iStock
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Административный совет графства направил на место находки археологическую команду, к которой присоединились исследователи из Университета Гетеборга. Совместными усилиями эксперты провели полноценные раскопки, предварительно оградив место полевых работ, чтобы его обезопасить.

Результаты раскопок превзошли все ожидания. Специалисты говорят, что в шведском лесу были найдены настоящие сокровища бронзового века. В частности, археологами было обнаружено около 50 бронзовых предметов разной степени сохранности, которые удалось идентифицировать. Также было найдено 20 неопределенных пока бронзовых предметов и 10 железных фрагментов. Все они датируются периодом между 750 и 500 годами до нашей эры.

Сообщается, что большинство находок представляют собой декоративные предметы, такие как ожерелья, браслеты, кольца для ног и пряжки. Также были найдены большие иглы и кольца, которые использовались для скрепления и украшения одежды.

"Большинство находок представляют собой бронзовые предметы, которые могут быть связаны с женщиной высокого социального статуса из общества бронзового века", - говорит Йохан Линг, профессор археологии из Университета Гетеборга.

Кроме того, команда раскопала остатки бронзового литья, прут и шпоры для лошади. Вся найденная коллекция артефактов отправлена на реставрацию и консервацию.

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