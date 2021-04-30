Сроки подготовки в колледжах будут изменены

Правительство подготовило подходы к развитию системы среднего профобразования (СПО). В том числе они включают изменение методики формирования контрольных цифр приема, сроков подготовки специалистов, ремонт и переоснащение колледжей и ориентацию на рынок труда. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии минпросвещения.

- Мы должны реализовывать направление по подготовке рабочих кадров в СПО, исходя не только из текущих, но и из будущих вызовов, а значит, должны перестраивать эту систему, - рассказала Татьяна Голикова. - Сегодня в правительстве подготовлены подходы к развитию системы среднего профобразования, которые в ближайшее время будут представлены. Они предполагают как изменение сроков подготовки, так и порядок установления контрольных цифр приема, изменение материально-технической базы этих учреждений и полное соединение системы профтехобразования с прогнозом на рынке труда.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что акцент будет сделан на синхронизацию подготовки специалистов и запросов региона.

- Мы в прошлом году провели детальный анализ всех программ СПО на их соответствие региональным программам развития регионов. Выявили, что порядка 30% программ в колледжах не соответствуют запросам региональных рынков труда, - отметил Сергей Кравцов. - Сегодня проводим корректировку, она завершится к 1 сентября, чтобы каждый выпускник колледжа мог трудоустроиться, чтобы получил профессию и мог найти себя.

По его словам, подготовлен проект "профессионалитет": он предполагает сокращение сроков обучения с 4 до 2 лет. Кроме того, на базе колледжей в прошлом году было организовано переобучение 110 тысяч человек, потерявших работу во время пандемии.