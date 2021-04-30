Страны ЕАЭС договорились о сотрудничестве в космической сфере

Не только земные орбиты определяют магистрали кооперации стран Евразийского экономического союза. На очередном заседании этой международной экономической организации, которое завершилось в пятницу в столице Татарстана, ее участники договорились и о новых направлениях сотрудничества в космической сфере. Об этом сообщил председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

Он пояснил, что на этот раз участники встречи рассмотрели вопрос о реализации межгосударственной программы "Интегрированная система государств - членов ЕАЭС по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли" и перспективах сотрудничества стран союза в сфере космических услуг.

Эта масштабная программа, пояснил Мясникович, связана непосредственно не только с дистанционным зондированием Земли и системой ГЛОНАСС. В нее включены, по его словам, и вопросы увеличения объемов локализации, особенно то, что касается микроэлектроники, точной механики и оптики. "И, безусловно, те наработки и компетенции, которыми располагают Россия, Казахстан, Беларусь, воплощаются в этот проект", - констатировал он.

В рамках ЕАЭС, уточнил глава коллегии ЕЭК, разрабатываются и другие проекты. "У нас еще много впереди совместных программ, и я очень рад, что премьер-министры сегодня при обсуждении вопросов повестки дня обращали внимание на необходимость углубления кооперации и создания новых совместных компаний, которые будут позиционировать себя не только на внутреннем рынке ЕАЭС, но и достаточно активно работать на внешнем контуре в рамках работы с третьими странами", - резюмировал Мясникович.