В Саудовской Аравии найдены загадочные структуры старше Стоунхенджа

Австралийские археологи, работавшие в Саудовской Аравии, опубликовали первый обзор задокументированных ими загадочных монументальных структур, построенных задолго до появления знаменитого Стоунхенджа.

Как сообщает Heritage Daily, обзорные документы включают в себя описание и координаты более чем тысячи монументальных построек, найденных в Саудовской Аравии.

Все они расположены на северо-западе страны. Ранее ученые назвали их мустатилами. Эти сооружения представляют собой огромные каменные платформы, изготовленные в виде правильных прямоугольников.

Установлено, что построены они были около 7000 лет назад, то есть примерно более чем за два тысячелетия до появления всемирно известного Стоунхенджа.

Необычные древние памятники были задокументированы группой археологов из Университета Западной Австралии, которая обследовала территорию площадью 200 тысяч квадратных километров с помощью вертолета.

Исследователи считают, что найденные монументальные сооружения могут представлять собой самую раннюю известную науке широко распространенную традицию строительства памятников на столь обширной территории.

Мустатилы находили в Саудовской Аравии и ранее. Однако до последнего времени никто не предполагал, что их может оказаться так много. По предыдущим оценкам ученых, в древности могло быть возведено несколько сотен таких сооружений. Но теперь стало ясно, что их количество превышает тысячу. Возможно, что и это - не предел.

"Некоторые из этих монументальных сооружений, должно быть, были построены большими группами людей, - считает доктор Мелисса Кеннеди из Университета Западной Австралии. - Это говорит о том, что сообщества объединились, чтобы построить данные объекты".

Раскопки одного из мустатилов также показали, что эти памятники обладали гораздо более сложными конструкциями, чем считалось ранее. У них имелось по несколько отдельных входов, внутри располагались своего рода "кельи", местами встречаются вертикально установленные крупные камни.

В предыдущих исследованиях было высказано предположение о том, что загадочные структуры были построены для совершения каких-то культовых ритуалов. В новом исследовании археологи обнаружили в мустатиле останки животных, предков современных коров. Исследователи считают, что это было подношение богам, что доказывает связь мустатилов с религиозными верованиями.

"Крупный рогатый скот был крайне важной частью жизни первых скотоводов в этом регионе, - пишут исследователи. - Вероятно, они построили эти сооружения. А явные признаки культа крупного рогатого скота проявились примерно 900 лет спустя, они были обнаружены на юге Саудовской Аравии".

Учитывая эту последовательность, а также прослеживаемые изменения в архитектуре мустатилов, ученые предположили, что верования возникли первоначально на северо-западе Саудовской Аравии. Постепенно они обрели широкое распространение, о чем говорит огромное количество таинственных площадок.

Радиоуглеродное датирование показало, что эти памятники были возведены в эпоху неолита, примерно с 5300 по 5000 годы до нашей эры. Спустя почти тысячелетие мустатилы начали строить и на юге Саудовской Аравии, причем там недалеко от таких памятников были обнаружены и следы небольших поселений.

"Мустатилы северо-западной Саудовской Аравии представляют собой первый крупномасштабный монументальный ритуальный ландшафт в мире, предшествовавший Стоунхенджу более чем на 2500 лет", - резюмирует доктор Мелисса Кеннеди.