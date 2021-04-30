Студия Marvel зазывает россиян на шашлыки в майские праздники

Компания Marvel Entertainment на своем российском YouTube-канале опубликовала ролик, в котором приглашает отечественных зрителей на шашлыки во время предстоящих майских праздников.

Озвучивает заманчивое предложение актриса Рэйчел Вайс, исполняющая в предстоящем фильме "Черная вдова" роль Мелины Востокофф.

По ее словам, Дэвид Харбор, он же Красный Страж, обещал все устроить.

Премьера сольной картины о супершпионке Наталье Романофф после множества переносов запланирована на 8 июля.