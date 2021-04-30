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Студия Marvel зазывает россиян на шашлыки в майские праздники

Новости
    30.04.2021, 14:55
Текст:   Богдан Бобров
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Компания Marvel Entertainment на своем российском YouTube-канале опубликовала ролик, в котором приглашает отечественных зрителей на шашлыки во время предстоящих майских праздников.

Фото: kinopoisk.ru
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Озвучивает заманчивое предложение актриса Рэйчел Вайс, исполняющая в предстоящем фильме "Черная вдова" роль Мелины Востокофф.

По ее словам, Дэвид Харбор, он же Красный Страж, обещал все устроить.

Премьера сольной картины о супершпионке Наталье Романофф после множества переносов запланирована на 8 июля.

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