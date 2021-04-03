"Вы многого обо мне не знаете": вышел новый трейлер "Черной вдовы"

На YouTube-канале "MARVEL Россия" вышел очередной "финальный" трейлер грядущего кинокомикса "Черная вдова".

В новом видео совсем не много новых кадров, но кое-что интересное все же показали.

Во-первых, мельком дают взглянуть на героиню Скарлетт Йоханссон в юности.

Во-вторых, по тому, как Таскмастеру ставят задачу по возвращению Черной вдовы (1:16), можно предположить, что в ленте представят фем-версию антагониста. Кто сыграет противника знаменитой шпионки до сих пор неизвестно.

Для Marvel уже не впервой менять пол персонажам, например, в сиквеле "Человека-муравья" роль Призрака, на страницах комиксов являющегося мужчиной, исполнила актриса Ханна Джон-Кэймен.

Но все это пока не более чем догадки и теории.

С учетом количества уже случившихся переносов картины, а также последних подвижек в графике релизов других фильмов, в наше время, возможно, и этот ролик окажется не "самым финальным". Но, как бы то ни было, сейчас выход сольного проекта о приключениях Наташи Романофф запланирован на 8 июля - одновременно в кинотеатрах и на онлайн-платформе Disney+.