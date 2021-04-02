Премьеру новой "Обители зла" перенесли

Картина "Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити" получила новую дату премьеры - 24 ноября. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Ранее планировалось выпустить фильм 3 сентября.

Кинолента заново перезапустит на больших экранах популярную игровую сурвайвел-хоррор франшизу Resident Evil - в этот раз без Миллы Йовович.

За основу сценария были взяты события первых двух игр серии.

Перенос даты старта проката, предположительно, связан с прогнозами на послабление ограничений, связанных с пандемией, для большей заполняемости залов кинотеатров.