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Премьеру новой "Обители зла" перенесли

Новости
    02.04.2021, 15:44
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Картина "Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити" получила новую дату премьеры - 24 ноября. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фото: youtube.com/ PlayStation
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Ранее планировалось выпустить фильм 3 сентября.

Кинолента заново перезапустит на больших экранах популярную игровую сурвайвел-хоррор франшизу Resident Evil - в этот раз без Миллы Йовович.

За основу сценария были взяты события первых двух игр серии.

Перенос даты старта проката, предположительно, связан с прогнозами на послабление ограничений, связанных с пандемией, для большей заполняемости залов кинотеатров.

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