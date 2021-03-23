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Опубликован первый кадр из перезапуска "Обители зла"

Новости
    23.03.2021, 17:16
Текст:   Олег Усков

Вслед за подзаголовком и датой премьеры в Сети появился и первый кадр из новой "Обители зла". Лента "Добро пожаловать в Ракун-Сити" (Resident Evil: Welcome to Raccoon City), напомним, обойдется без Миллы Йовович и послужит перезапуском для киносерии.

Как ранее сообщалось, основным вдохновением при работе рад фильмом стал ремейк игры Resident Evil 2.

Режиссер и автор сценария проекта - Йоханнес Робертс. В ролях: Кая Скоделарио, Робби Амелл, Эван Джогиа, Ханна Джон-Кеймен, Том Хоппер, Нил Макдонаф.

Кроме того, в рамках расширения вселенной RE разрабатывается сериал.

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