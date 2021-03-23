Опубликован первый кадр из перезапуска "Обители зла"

Вслед за подзаголовком и датой премьеры в Сети появился и первый кадр из новой "Обители зла". Лента "Добро пожаловать в Ракун-Сити" (Resident Evil: Welcome to Raccoon City), напомним, обойдется без Миллы Йовович и послужит перезапуском для киносерии.

September 3. Theaters...



Resident Evil: Welcome to Raccoon City pic.twitter.com/BBErqrbsHO — Robbie Amell (@RobbieAmell) March 22, 2021

Как ранее сообщалось, основным вдохновением при работе рад фильмом стал ремейк игры Resident Evil 2.

Режиссер и автор сценария проекта - Йоханнес Робертс. В ролях: Кая Скоделарио, Робби Амелл, Эван Джогиа, Ханна Джон-Кеймен, Том Хоппер, Нил Макдонаф.

Кроме того, в рамках расширения вселенной RE разрабатывается сериал.