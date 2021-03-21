Новая "Обитель зла" получила название "Добро пожаловать в Ракун-Сити"

Очередная экранизация знаменитой игровой серии Resident Evil получила подзаголовок "Добро пожаловать в Ракун-Сити". Об этом сообщил режиссёр и сценарист Йоханнес Робертс во время интервью IGN.

Кроме того, постановщик сообщил, что события фильма развернутся за одну ночь.

В фильме покажут особняк из первой части и полицейский участок из второй, которые с точностью были воссозданы по прототипам из игр.

Основным источником вдохновения при этом называется ремейк Resident Evil 2.

Премьера новой "Обители зла" запланирована на 3 сентября.