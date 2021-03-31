Премьеру второй части "Венома" снова перенесли

Дату премьеры сиквела кинокомикса "Веном", которая по изначальному плану должна была состояться 25 июня, вновь отодвинули. Как сообщает Variety, в этот раз всего на неделю - с 17 на 24 сентября.

Во втором фильме к главной роли вернется Том Харди. Кроме того, на больших экранах впервые полномасштабно будет представлен злодей Карнаж, сыгранный Вуди Харрельсоном.

Несмотря на завершение производственного процесса, киностудия Sony до сих пор не выпустила полноценного трейлера.

Различные голливудские инсайдеры уже не раз сообщали о том, что в картине будет сделан ещё один шаг навстречу концепции мультивселенной, и даже намекали на возможное камео Человека-паука Тома Холланда, что, впрочем, не было подтверждено (или опровергнуто) официально.

Сегодня сообщалось, что Warner Bros. перенесла выход фильма "Мортал Комбат" - также на неделю.