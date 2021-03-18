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Премьера продолжения "Венома" с Томом Харди вновь перенесена

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    18.03.2021, 10:49
Текст:   Олег Усков
Фото: WDSSPR Фото: WDSSPR
Фото: WDSSPR

Премьера напряженно ожидаемого сиквела кинокомикса "Веном" 2018 года опять переехала.

Фото: youtube.com/ Xbox
Раскрыта личность Noobmaster69 из фильма "Мстители: Финал"

Как передает Cinema Blend, со ссылкой на Sony, лента "Веном: Да будет Карнаж" (Venom: Let There Be Carnage), где Том Харди вновь сыграл оккупированного злокозненной инопланетной сущностью беднягу Эдди Брока, уходит с 25 июня на 17 сентября текущего года

Поставил ленту Энди Серкис ("Маугли" 2018-го), сценарий написала лауреат "Золотой малины" Келли Марсел (первый "Веном", "Пятьдесят оттенков серого", "Круэлла").

Помимо Харди на экране мы увидим Мишель Уильямс, вернувшуюся к роли Энн Вейинг, Вуди Харрельсона - Клетуса Кэсэди - Карнажа, Стивена Грэма, Наоми Харрис, Рейда Скотта и Шона Делани.

Фото: kinopoisk.ru
Камбербэтч сыграет боевого мага у режиссера "Мира Юрского периода"

Сюжет не разглашается, но для любого, кто хоть что-то смыслит во вселенной Marvel, все ясно уже из подзаголовка проекта.

Брок дебютировал в комиксах в 1986-м. Спортсмен и журналист подцепил симбиота Венома в церкви (где паразит отсиживался, будучи отвергнутым дружелюбным соседом-стенолазом Спайди) и тем исцелился от убивающего его рака.

Карнаж, заклятый враг Человека-паука и Венома, впервые мелькнул в камео в 359-м выпуске The Amazing Spider-Man. Серийный убийца Кэсэди - его самый известный носитель. При этом Карнаж по сути является условным "сыном" Венома. Но о семейных привязанностях тут говорить нелепо, так как расе паразитов-симбиотов все эти телячьи нежности глубоко до лампочки.

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