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Студия Warner Bros. отодвинула премьеру экранизации Mortal Kombat

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    31.03.2021, 12:32
Текст:   Богдан Бобров

Компания Warner Bros. на Западе отодвинула выход фильма "Мортал Комбат" на неделю - с 16 на 23 апреля. Об этом сообщает Variety.

Фото: Mark Davis/Getty Images/AFP
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Сделано это, предположительно, для того, чтобы другой проект студии - "Годзилла против Конга" - успел получить от проката максимальную прибыль. На сегодняшний день разборки здоровенных зверушек уже собрали 121 миллион долларов по всему миру.

Не исключено, что в Warner Bros. также ориентируются на прогноз о ближайшем частичном снятии ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Дата премьеры "Мортал Комбат" в России при этом пока остается прежней - 8 апреля.

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