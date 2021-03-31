Студия Warner Bros. отодвинула премьеру экранизации Mortal Kombat

Компания Warner Bros. на Западе отодвинула выход фильма "Мортал Комбат" на неделю - с 16 на 23 апреля. Об этом сообщает Variety.

Сделано это, предположительно, для того, чтобы другой проект студии - "Годзилла против Конга" - успел получить от проката максимальную прибыль. На сегодняшний день разборки здоровенных зверушек уже собрали 121 миллион долларов по всему миру.

Не исключено, что в Warner Bros. также ориентируются на прогноз о ближайшем частичном снятии ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Дата премьеры "Мортал Комбат" в России при этом пока остается прежней - 8 апреля.