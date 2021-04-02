Премьеру экранизации Uncharted с Томом Холландом снова перенесли

Старт проката киноадаптации Uncharted снова отложили, но в этот раз не слишком критично - всего на неделю с 11 на 18 февраля 2022 года. Об этом сообщает Comicbook.

Съемки закончились еще в 2020-м, главную роль, Нейтана Дрейка, исполнил Том Холланд, а его наставника Виктора "Салли" Салливана сыграл Марк Уолберг.

Картина будет посвящена юным годам искателя приключений и станет своеобразным приквелом одноименной серии игр.

Ранее стало известно о переносе премьер второй части "Венома", новых экранизаций Mortal Kombat и Resident Evil, а по киновселенной DC так и вовсе отменили два фильма с участием Аквамена и Дарксайда.