Новости

Звезда "Майора Грома" Тихон Жизневский получил травму на съемках 11:24
Режиссер "Мортал Комбата" объяснил, почему главным героем стал новичок 11:02
Светлана Лобода заразилась коронавирусом 01.04.2021
Актриса Нина Жернакова умерла от коронавируса 01.04.2021
Появился новый тизер продолжения "Космического джема" 01.04.2021

Отменены два фильма по вселенной DC - спин-оффы с Акваменом и Дарксайдом

Новости
    02.04.2021, 11:33
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Компания Warner Bros. отменила сразу два фильма по комиксам DC. Об этом сообщает Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
Звезда "Майора Грома" Тихон Жизневский получил травму на съемках

Первый - "Впадина" / "Глубоководные" (The Trench) - должен был стать хоррор-спин-оффом "Аквамена" 2018 года и рассказать о монстрах из "сольника" царя Атлантиды. Его отменили из-за плотного графика режиссера Джеймса Вана.

Второй - New Gods - хотели посвятить истории расы Новых богов, к которой относится суперзлодей Дарксайд, поставить картину должна была Ава Дюверней ("Излом времени").

Отдельно отмечается, что если проекты снова когда-нибудь будут запущены в производство, над ними будут работать те же люди.

Новости

Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Нина Жернакова 01.04.2021
В Сеть слили эксклюзивный трейлер "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 01.04.2021
Сериал-спин-офф "Тихоокеанского рубежа" продлен на второй сезон 01.04.2021
Спин-офф "Теории Большого взрыва" про Шелдона продлен на три сезона 01.04.2021
⧣ США
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Вышел трейлер "Спирита" - мультфильма режиссера "Охотников на троллей" 01.04.2021
Вышел русский трейлер триллера с Кейт Уинслет "Мейр из Исттауна" 01.04.2021
Генри Кавилл закончил съемки в продолжении "Ведьмака" 01.04.2021
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Телеканал ТНТ
Вышел трейлер приквела "Полицейского с Рублевки" про "лихие 90-е" 31.03.2021
Главного героя в "Соколе и Зимнем солдате" могут сделать бисексуалом 31.03.2021
Вышел трейлер четвертого сезона антиутопии "Рассказ служанки" 31.03.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Вышли два новых тизера "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 31.03.2021
Премьеру второй части "Венома" снова перенесли 31.03.2021
Эйр все еще намерен выпустить режиссерскую версию "Отряда самоубийц" 31.03.2021