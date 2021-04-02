Отменены два фильма по вселенной DC - спин-оффы с Акваменом и Дарксайдом

Компания Warner Bros. отменила сразу два фильма по комиксам DC. Об этом сообщает Deadline.

Первый - "Впадина" / "Глубоководные" (The Trench) - должен был стать хоррор-спин-оффом "Аквамена" 2018 года и рассказать о монстрах из "сольника" царя Атлантиды. Его отменили из-за плотного графика режиссера Джеймса Вана.

Второй - New Gods - хотели посвятить истории расы Новых богов, к которой относится суперзлодей Дарксайд, поставить картину должна была Ава Дюверней ("Излом времени").

Отдельно отмечается, что если проекты снова когда-нибудь будут запущены в производство, над ними будут работать те же люди.