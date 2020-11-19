Новости

Эзра Миллер тайно снялся в роли Мусорного Бака в "Противостоянии" Кинга 12:28
"Союзмультфильм" представил нового персонажа "Ну, погоди!" 12:08
"Чудо-женщина: 1984" выйдет одновременно в кинотеатрах и в интернете 11:05
В Петербурге актер из "Трех мушкетеров" напал на прохожих с ножом 18.11.2020
Трейлер спецэпизода The Grand Tour: Кларксон едет на Мадагаскар 18.11.2020

Мутанты-людоеды из "Аквамена" получат свой сериал

Новости
    19.11.2020, 12:42
Текст:   Олег Усков

Помимо сиквела "Аквамена", в который, кстати, назло и вопреки вернется актриса Эмбер Хёрд (как она сама уверяет), киновселенная владыки морского дополнится и спин-оффом.

Фото: kinopoisk.ru
Эзра Миллер тайно снялся в роли Мусорного Бака в "Противостоянии" Кинга

По данным профильных ресурсов, речь всё еще с большой вероятностью идет о проекте "Глубоководные" (The Trench), более обстоятельном погружении в историю монстров, эпизодически появляющихся в одной из сцен первого "Аквамена".

Шоу разрабывается для стриминга HBO Max.

Глубоководные дебютировали в комиксе в 2011 году. Это чудовища с самого дна океана, некогда - часть населения Атлантиды, после гибели острова оставшиеся отрезанными от остального мира и постепенно деградировавшие до уровня кровожадных и лишенных разума хищников.

Премьера "Аквамена 2" меж тем анонсирована на декабрь 2022 года.

Новости

Умерла актриса Любовь Румянцева 18.11.2020
Прощание с Романом Виктюком пройдет 20 ноября в "открытом формате" 18.11.2020
Нового "Декстера" снимет режиссер оригинального сериала 18.11.2020
"Рон Уизли" побил рекорд Instagram, выложив фото дочери 18.11.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Опубликован фанатский постер нового "Константина" с Киану Ривзом 18.11.2020
Тарантино напишет две книги: приквел своего фильма и нон-фикшн 18.11.2020
Прыжок Человека-паука попал на видео: первые кадры со съемок триквела 18.11.2020
⧣ сериалы
Фото: facebook.com/ PatrickAnimation
Как должен был выглядеть на самом деле возлюбленный Лагерты из "Викингов" 18.11.2020
Съемки "Ведьмака" возобновили после второго перерыва 18.11.2020
Названа причина смерти актера из "Моей прекрасной няни" Юрия Черкасова 17.11.2020
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/ IGN
Трейлер: мультфильм о Бэтмене в стиле "Убить Билла" с рейтингом "R" 18.11.2020
Зак Снайдер опубликовал черно-белый трейлер "Лиги справедливости" 18.11.2020
Еще один роман Стивена Кинга получит экранизацию 17.11.2020