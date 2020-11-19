Мутанты-людоеды из "Аквамена" получат свой сериал

Помимо сиквела "Аквамена", в который, кстати, назло и вопреки вернется актриса Эмбер Хёрд (как она сама уверяет), киновселенная владыки морского дополнится и спин-оффом.
По данным профильных ресурсов, речь всё еще с большой вероятностью идет о проекте "Глубоководные" (The Trench), более обстоятельном погружении в историю монстров, эпизодически появляющихся в одной из сцен первого "Аквамена".
Шоу разрабывается для стриминга HBO Max.
I’m all in for this Trench horror Aquaman spinoff pic.twitter.com/fMPLxVHbqD— Hector J. Navarro (@HectorNavarro_) February 26, 2019
Глубоководные дебютировали в комиксе в 2011 году. Это чудовища с самого дна океана, некогда - часть населения Атлантиды, после гибели острова оставшиеся отрезанными от остального мира и постепенно деградировавшие до уровня кровожадных и лишенных разума хищников.
Премьера "Аквамена 2" меж тем анонсирована на декабрь 2022 года.
This is a master class of filmmaking.— The Moonlight Warrior 🌙 (@BlackMajikMan90) June 1, 2020
James Wan nailed The Trench.#aquaman pic.twitter.com/LkDi4gvjVj