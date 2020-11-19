Мутанты-людоеды из "Аквамена" получат свой сериал

Помимо сиквела "Аквамена", в который, кстати, назло и вопреки вернется актриса Эмбер Хёрд (как она сама уверяет), киновселенная владыки морского дополнится и спин-оффом.

По данным профильных ресурсов, речь всё еще с большой вероятностью идет о проекте "Глубоководные" (The Trench), более обстоятельном погружении в историю монстров, эпизодически появляющихся в одной из сцен первого "Аквамена".

Шоу разрабывается для стриминга HBO Max.

I’m all in for this Trench horror Aquaman spinoff pic.twitter.com/fMPLxVHbqD — Hector J. Navarro (@HectorNavarro_) February 26, 2019

Глубоководные дебютировали в комиксе в 2011 году. Это чудовища с самого дна океана, некогда - часть населения Атлантиды, после гибели острова оставшиеся отрезанными от остального мира и постепенно деградировавшие до уровня кровожадных и лишенных разума хищников.

Премьера "Аквамена 2" меж тем анонсирована на декабрь 2022 года.