Астрономы сообщили о приближающемся суперлунии и лунном затмении

Астрономы ожидают 26 мая суперлуние. При этом в тот же день можно будет наблюдать и полное лунное затмение.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на московский планетарий, эффектное астрономическое явление смогут увидеть вечером жители российских дальневосточных регионов.

"В России полную фазу затмения смогут наблюдать только на Дальнем Востоке в вечернее время. Полные, частные и полутеневые фазы будут видны на западном побережье Северной Америки, Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии, в России на юго-востоке Сибири и Дальнем Востоке", - отметили в планетарии.

При этом глубина погружения в северную часть земной тени оценивается специалистами в 1,02 лунного диаметра. А во время суперлуния Луна ближе всего подойдет к Земле в 14.14 мск.