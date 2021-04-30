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30.04.2021 12:25
Рубрика: Общество

Астрономы сообщили о приближающемся суперлунии и лунном затмении

Текст: Михаил Русин
Фото: Mohd RASFAN/AFP Фото: Mohd RASFAN/AFP
Фото: Mohd RASFAN/AFP

Астрономы ожидают 26 мая суперлуние. При этом в тот же день можно будет наблюдать и полное лунное затмение.

Фото: iStock
Россия продолжит освоение Луны

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на московский планетарий, эффектное астрономическое явление смогут увидеть вечером жители российских дальневосточных регионов.

"В России полную фазу затмения смогут наблюдать только на Дальнем Востоке в вечернее время. Полные, частные и полутеневые фазы будут видны на западном побережье Северной Америки, Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии, в России на юго-востоке Сибири и Дальнем Востоке", - отметили в планетарии.

При этом глубина погружения в северную часть земной тени оценивается специалистами в 1,02 лунного диаметра. А во время суперлуния Луна ближе всего подойдет к Земле в 14.14 мск.

Общество Космос Солнечные и лунные затмения

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