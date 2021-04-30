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30.04.2021,  
14:09
Текст:  Алексей Моисеев

Танки Т-72Б оснастили французскими прицелами в Марокко

Танки Т-72Б сухопутных войск королевской марокканской армии прошли модернизацию. Как сообщает Kingdom of Morocco Armies, главным изменением стала установка новых прицелов с французской тепловизионной камерой Catherine FC.

Раньше "семьдесят вторые" такой модификации, запущенной в серийное производство в середине 80-х годов, обладали ограниченными по современным меркам возможностями по ведению боевых действий ночью. Известно, что максимальная дальность обнаружения целей при обязательной подсветке объектов инфракрасным осветителем составляла всего 1200 метров.

Фото: QuandoiTV / youtube.com
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С новым оборудованием имевшиеся недостатки должны быть устранены. В настоящее время наводчики-операторы получили возможности "видеть" вражескую бронетехнику в так называемом режиме широкого угла обзора на дистанциях до 5000 метров. Сообщается, что у танков были доработаны и другие элементы конструкции. Однако, судя по появившимся в Сети фотографиям, внешне они практически не изменились.

Заявляется о наличии у Марокко 150 Т-72, но, как считают военные эксперты, эти данные значительно завышены. Все справочные источники упоминают лишь о 40 единицах, полученных из Беларуси, в некоторых, правда, говорится о еще шестидесяти, находящихся на хранении.

Кроме танков советского производства вооруженные силы королевства также эксплуатируют американские М1А1SA, М60А1, М60А3 и приобретенные в Китае МВТ-2000.

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